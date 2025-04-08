أرتيتا: أرسنال سيلعب للفوز أمام ريال مدريد

لم يتجاوز أرسنال قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم منذ عام 2009، لكن مدربه الإسباني ميكل أرتيتا يريد أن يكتب فريقه تاريخه الخاص، عندما يستضيف ريال مدريد في ذهاب دور الثمانية على ملعب الإمارات، اليوم. وتُوج ريال مدريد، بطل أوروبا 15 مرة في رقم قياسي، بستة ألقاب منذ عام 2009، بينما يسعى أرسنال للتتويج بأول ألقابه.

وقال أرتيتا: ريال مدريد وضع معايير جديدة في كرة القدم العالمية، هذا المكان الذي نريد أن نكون فيه، إنه جزء من تاريخهم، نريد أن نكتب تاريخنا الخاص، علينا التركيز على أنفسنا، نأمل في تحقيق نتيجة إيجابية، ويمكن أن نفعل ذلك، علينا أن نقتنع بقدرتنا على تحقيق ذلك، ويتعين علينا الاستمتاع بالمباراة، ستكون مباراة اليوم مباراة الذهاب فحسب، وسنلعب للفوز.