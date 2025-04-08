بيراميدز يفوز على «السماوي» في افتتاح «دولية بني ياس تحت 18 سنة»

حقق فريق بيراميدز المصري فوزاً بأربعة أهداف مقابل ثلاثة على حساب بني ياس في افتتاح بطولة بني ياس الدولية للناشئين تحت 18 سنة، والتي ينظمها النادي بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 8 فرق وهي: بني ياس، بيراميدز، النجم الأحمر الصربي، الجزيرة، العين، والوحدة، النصر، الإمارات، وتستمر حتى 16 أبريل الجاري.

وافتتحت البطولة، مساء أول من أمس، باستاد بني ياس بالشامخة في أبوظبي، إذ شهد حفل الافتتاح عرضاً قدمته الفرقة الموسيقية لشرطة أبوظبي، بجانب عرض للألعاب النارية.

حضر افتتاح البطولة محمد علي الجنيبي رئيس شركة كرة القدم بنادي بني ياس، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي، وفهد الحوسني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وإسلام شكري رئيس بعثة بيراميدز.

جاءت مباراة الافتتاح قوية بين فريقي بيراميدز وبني ياس، إذ انتهى الشوط الأول بالتعادل 2-2، ونجح بيراميدز في الشوط الثاني في تعويض تأخره 2 ـ 3 إلى فوز 4 ـ 2، فيما حقق فريق الإمارات فوزاً على الوحدة 3 ـ 1. وتضم المجموعة الأولى فرق بني ياس والوحدة والإمارات وبيراميدز، فيما تضم المجموعة الثانية: النجم الأحمر الصربي والنصر والعين والجزيرة.