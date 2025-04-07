فوز برشلونة و«العنابي» في بطولة الوحدة الدولية للناشئين

انطلقت، مساء أول من أمس، بطولة الوحدة الدولية للناشئين تحت 15 سنة التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة فرق برشلونة الإسباني وأندرلخت البلجيكي ولينس الفرنسي وستوميل أولشتين البولندي ولافيينا المصري والجزيرة وأكاديمية ياس من الإمارات، بجانب الوحدة منظم البطولة، وتقام مبارياتها بأكاديمية العنابي بالشهامة في أبوظبي.

وشهد اليوم الأول فوز الوحدة على أكاديمية ياس وبرشلونة على لافيينا المصري ضمن المجموعة الأولى، فيما شهدت مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية فوز أندرلخت على الجزيرة ولينس على ستوميل أولشتين.

وتعد بطولة الوحدة الدولية واحدة من أقدم وأبرز بطولات الناشئين في منطقة الشرق الأوسط، إذ نظمت النسخة الأولى في عام 1993، وساهمت على مدار سنوات طويلة في اكتشاف العديد من المواهب الكروية العربية والعالمية.

وقال أحمد عوض العتيبة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بالوحدة: إن البطولة تعد حدثاً رياضياً مهماً في فئات الناشئين ليس على المستوى المحلي وحسب وإنما على المستوى الدولي، كونها تساهم في خلق بيئة تنافسية فريدة، وتوفير الاحتكاك مع مدارس كروية مختلفة على مستوى العالم.