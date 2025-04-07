بنفيكا يكتسح بورتو برباعية ويقفز لصدارة الدوري البرتغالي مؤقتاً

قفز بنفيكا لصدارة الدوري البرتغالي مؤقتا، وذلك عقب فوزه الكبير على مضيفه بورتو 4/1، الأحد، ضمن منافسات الجولة 28 من المسابقة.

ورفع بنفيكا رصيده إلى 68 نقطة في المركز الأول، بفارق ثلاث نقاط عن سبورتنج لشبونة، الذي يلعب غدا مع سبورتنج براجا، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وتجمد رصيد بورتو عند 56 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن براجا صاحب المركز الرابع.

وتقدم بنفيكا منذ الدقيقة الأولى عن طريق فانجليديس بافيلديس، والذي كان نجما للمباراة بتسجيله هدفين آخرين في الدقيقتين 42 و69، مكملا ثلاثيته الشخصية (هاتريك).

وفي الدقيقة 81 سجل سامو أوموروديون الهدف الوحيد لبورتو، فيما سجل نيكولاس أوتامندي الهدف الرابع لبنفيكا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.