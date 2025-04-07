مارسيليا يعود لطريق الانتصارات على حساب تولوز وينفرد بوصافة الدوري الفرنسي

كسر فريق أولمبيك مارسيليا سلسلة خسائره بفوز صعب على ضيفه تولوز بنتيجة 3 / 2 في ختام منافسات الجولة 28 بالدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم الأحد.

تقدم مارسيليا بهدف ذاتي سجله جابرييل سوازو لاعب تولوز بالخطأ في مرماه بالدقيقة 21، ورد الضيوف بهدف فرانك ماجري في الدقيقة 28 لينتهي الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، تقدم مارسيليا بهدفين أحرزهما ماسون جرينوود وأدريان رابيو في الدقيقتين 57 و64، بينما قلص تولوز الفارق بهدف ثان سجله فنسنت سيرو في الدقيقة 76.

بهذا الفوز يكسر مارسيليا سلسلة من ثلاث هزائم متتالية، أبعدته عن المنافسة على لقب الدوري الفرنسي هذا الموسم لصالح غريمه باريس سان جيرمان الذي حسم تتويجه رسميا، أمس السبت، وذلك قبل ست جولات من انتهاء المسابقة.

ورفع أولمبيك مارسيليا رصيده إلى 52 نقطة لينفرد بالمركز الثاني مستغلا تعثر موناكو الثالث (50 نقطة) بالخسارة أمام بريست، أمس السبت.

أما تولوز فواصل نزيف النقاط بعد ثلاث هزائم متتالية وتعادل في آخر أربع جولات ليتجمد رصيده عند 34 نقطة، ويتراجع للمركز الحادي عشر في جدول الترتيب.