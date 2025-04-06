بعد الهزيمة بالثلاثة.. سلوت مصدوم

أكد آرني سلوت مدرب ليفربول، بأنه لم يكن معتادا على كم الأخطاء التي ارتكبها لاعبوه في الخسارة أمام فولهام بنتيجة 2 / 3 لتكسر السجل الخالي من الهزائم للفريق على مدار 26 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبعد تقدم ليفربول بهدف رائع سجله أليكسيس ماك أليستر، تلقى خسارته الثانية هذا الموسم بعدما رد فولهام بثلاثية أحرزها رايان سيسينيون وأليكس إيوبي ورودريجو مونيز.

ولم يكن الهدف الذي سجله لويس دياز في الشوط الثاني كافيا لليفربول ليتجنب أول خسارة له في الدوري منذ سقوطه أمام نوتنجهام فورست بنتيجة صفر / 1 على ملعب أنفيلد في سبتمبر/آيلول الماضي.

وفشل ليفربول أيضا في الاستفادة من تعثر أقرب منافسيه أرسنال بالتعادل 1/1 مع إيفرتون أمس السبت، ليهدر فرصة توسيع فارق الـ 11 نقطة في الصدارة قبل سبع جولات على انتهاء المسابقة.

وقال سلوت في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "لم نقدم أداء كارثيا في أول 45 دقيقة، ولكن ارتكبنا أخطاء بشكل غير معتاد، وخيبت آمال الجميع سواء اللاعبين أو الجماهير".

وتابع "أحد أسباب وصولنا لقمة الدوري هو عدم ارتكاب الكثير من الأخطاء، وإذا ارتكبنا الأخطاء، نحاول تفاديها بسرعة".

وأضاف سلوت "إذا ارتكبت أخطاء أمام فولهام، فإنه فريق بإمكانه عقابك".

وواصل "صنعنا بعض الفرص في الشوط الثاني، ولكن الوقت لم يكن في صالحنا، وكنا على وشك تسجيل هدف ثالث في آخر 25 دقيقة".

وشدد مدرب ليفربول في ختام تصريحاته "أمامنا أسبوع للاستعاد لمواجهة ويستهام يونايتد، ويجب أن يدرك الجميع أن الجهد المتواصل والعمل الجاد على مدار 90 دقيقة هو الطريق الوحيد لتحقيق الفوز".

في المقابل، تقدم فولهام للمركز الثامن في جدول الترتيب ليتجاوز كبوة الخروج من دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي بالخسارة أمام كريستال بالاس في الشهر الماضي، وكذلك الخسارة أمام أرسنال في الدوري بالأسبوع الماضي.

وقال ماركو سيلفا مدرب فولهام "حققنا ثلاث نقاط رائعة عن جدارة واستحقاق".

وأضاف "قدمنا ​​أداء جيدا في الشوط الأول، وبعد هدف ماك أليستر الرائع، كان علينا أن نكون أقوياء وأذكياء، وكان رد الفعل رائعا".

واختتم سيلفا تصريحاته "كنا نعلم أن إيقاع المباراة سيكون سريعا".