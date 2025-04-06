سيميوني: سنواصل القتال على لقب الدوري حتى النهاية

‭ ‬قال دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد إن فريقه سيقاتل على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم حتى النهاية رغم اتساع الفارق الذي يفصله خلف برشلونة المتصدر وريال مدريد ثاني الترتيب بعدما حصد نقطة واحدة في آخر ثلاث مباريات خاضها الشهر الماضي.

وعاد أتليتيكو ثالث الترتيب إلى درب الانتصارات التي غابت عنه في ثلاث مباريات عندما سجل بابلو باريوس هدف الفوز 2-1 على إشبيلية في اللحظات الأخيرة ليرفع رصيده إلى 60 نقطة.

وخلال الفترة الماضية، خرج أتليتيكو من دوري الأبطال وكأس الملك.

وبفوزه على إشبيلية، أبقى أتليتيكو على آماله الضئيلة في الفوز بالدوري بعدما تعادل برشلونة 1-1 مع ريال بيتيس وخسر ريال مدريد 2-1 أمام بلنسية.

ويبتعد فريق سيميوني بفارق سبع نقاط عن الصدارة وثلاث نقاط خلف ريال ثاني الترتيب.

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي "أواصل التأكيد على أن علينا التفكير في أنفسنا ومواصلة التطور ورفع المستوى. هل سيكون الأمر صعبا؟ بالطبع! هل سنعاني؟ بالتأكيد! لكننا سنواصل المحاولة والقتال حتى النهاية فهذه طبيعتنا.

"يؤكد هدف باريوس أن العمل الذي نقوم به جيد. يواصل اللاعبون محاولة تحقيق الفوز مرارا وتكرارا.

"لقد كان انتصارا مهما بالنظر لكل ما خضناه في الأسابيع الماضية... سجل (إشبيلية) مبكرا لكننا تعافينا وبعد هدف التعادل قدمنا أداء جيدا وسنحت لنا بعض الفرص إلى أن جاء هدف جميل في الدقيقة الأخيرة، هدف منحنا سعادة كبيرة لأننا لا نستسلم".

وفي الجولة المقبلة يستضيف أتليتيكو منافسه بلد الوليد متذيل الترتيب. (إعداد طه محمد للنشرة العربية)