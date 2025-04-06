مانشستر سيتي يتعادل سلبيا مع مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

فرض التعادل بدون أهداف نفسه على (ديربي مانشستر) بين مانشستر يونايتد وضيفه مانشستر سيتي، اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ31 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، التي أقيمت على ملعب (أولد ترافورد)، بعدما تسابق نجومهما في إهدار جميع الفرص التي أتيحت لهم طوال الـ90 دقيقة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة وحيدة فقط.

وبينما أضاع مانشستر سيتي نقطتين ثمينتين في صراعه من أجل التواجد ضمن أندية المربع الذهبي في البطولة، المتأهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، فإن مانشستر يونايتد أهدر نقطتين أيضا كان في حاجة إليهما من أجل تحسين ترتيبه المتأخر في المسابقة المحلية.

بتلك النتيجة، بقي مانشستر سيتي في المركز الخامس مؤقتا لحين انتهاء مباريات المرحلة، برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة خلف تشيلسي، صاحب المركز الرابع.

في المقابل، ظل مانشستر يونايتد، الذي فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي في البطولة، بالمركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة.

يذكر أن المباراة شهدت الظهور الأخير في الديربي للنجم البلجيكي المخضرم كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي، الذي أعلن مؤخرا رحيله عن الفريق السماوي بنهاية الموسم الحالي.