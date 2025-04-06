ريال سوسييداد يواصل صحوته ويفوز على لاس بالماس بثلاثية

واصل ريال سوسييداد صحوته بفوزه الثمين على مضيفه لاس بالماس 3-1 الأحد في المرحلة الثلاثين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وبكر ريال سوسييداد بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الخامسة عبر قائده ميكل أويارسابال مستغلا كرة مرتدة من الحارس الكرواتي دينكو هوركاس اثر تسديدة قوية عكسية لأندر بارينيتشيا فتابعها داخل المرمى.

وعزز سيرجيو غوميس تقدم الفريق الباسكي اثر متابعته بيمناه من مسافة قريبة كرة من بارينيتشيا اثر هجمة مرتدة سريعة (56).

وقلص لاس بالماس الفارق اثر مجهود فردي رائع لجناحه البرتغالي فابيو سيلفا تلاعب من خلاله بأكثر من لاعب قبل أن يتوغل داخل المنطقة ويمررها عرضية تابعها المهاجم الاسكتلندي أوليفر ماكبورني داخل المرمى الخالي (61).

وأعاد الفنزويلي جون أرامبورو الفارق الى سابق عهده بتسديدة قوية بيسراه من داخل المنطقة بعد تلقيه كرة من البديل الياباني تاكيفوسا كوبو (68).

وهو الفوز الثاني تواليا لريال سوسييداد بعد الاول ضيفه بلد الوليد 2-1، والثاني عشر هذا الموسم فرفع رصيده الى 41 نقطة وصعد الى المركز الثامن بفارق نقطة واحدة امام رايو فايكانو وريال مايوركا اللذين خسرا امام ضيفيهما إسبانيول 0-4 الجمعة في افتتاح المرحلة وسلتا فيغو 1-2 السبت تواليا.

في المقابل، مني لاس بالماس خسارته الثامنة في مبارياته الـ12 الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز فتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الاخير.

ويلعب لاجقا إشبيلية مع أتلتيكو مدريد، وبلد الوليد مع خيتافي، وفياريال مع أتلتيك بلباو.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء ليغانيس مع أوساسونا.