أولمبيك ليون يهزم ليل ويقتحم المربع الذهبي بالدوري الفرنسي

قلب أولمبيك ليون الطاولة على ضيفه ليل وهزمه بنتيجة 2 / 1 ضمن منافسات الجولة 28 بالدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت.

تقدم ليل بهدف مبكر في الثواني الأولى، أحرزه بافود دياكيتيه في الدقيقة الأولى.

وأدرك ليون التعادل بهدف لنجمه المخضرم وقائده ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 38 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، حسم أصحاب الأرض الفوز بهدف ثان سجله ريان شرقي في الدقيقة 70.

رفع ليون رصيده إلى 48 نقطة ليقفز للمركز الرابع، بينما تراجع ليل للمركز السادس برصيد 47 نقطة متخلفا بفارق الأهداف عن نيس صاحب المركز الخامس.