ميلان يفلت من الهزيمة ويتعادل مع فيورنتينا في الدوري الإيطالي

أفلت ميلان من الهزيمة أمام ضيفه فيورنتينا وتعادل معه 2 /2، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم فيورنتينا بهدف في الدقيقة السابعة، حيث سجله مالك ثياو، مدافع ميلان، بالخطأ في مرمى فريقه، وبعد ثلاث دقائق من ذلك سجل الفريق الضيف الهدف الثاني عن طريق هدافه ونجمه مويس كين.

وسجل ميلان هدف تقليص الفارق في الدقيقة 23 عن طريق تامي أبراهام، فيما سجل لوكا يوفيتش هدف التعادل في الدقيقة 64.

وجاءت نتيجة التعادل لتضعف من حظوظ الفريق في الوصول إلى أحد المراكز الأربع الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث رفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز التاسع، وهو يبتعد عن المراكز المذكورة بفارق ثماني نقاط.

على الجانب الآخر، لم تأت النتيجة بفائدة بالنسبة لفيورنتينا، الذي رفع رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثامن، بفارق الأهداف خلف لاتسيو الذي سيواجه أتالانتا غدا الأحد ضمن منافسات الجولة ذاتها.