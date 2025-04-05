بارما يفرض التعادل على إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

أهدر إنتر ميلان نقطتين ثمينتين في سعيه لتعزيز صدارته للدوري الإيطالي والاقتراب خطوة من الأحتفاظ بلقب البطولة، وذلك بعدما فرض عليه مضيفه بارما التعادل 2/2، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 31 من المسابقة.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 68 نقطة في المركز الأول، بفارق أربع نقاط عن نابولي الذي يلعب بعد غدا الأثنين مع بولونيا، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، رفع بارما رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس عشر.

وتقدم إنتر ميلان في الدقيقة 15 عن طريق ماتيو دارميان، قبل أن يضيف زميله ماركوس تورام الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 60 سجل أدريان برنابي الهدف الأول لبارما، وبعده بتسع دقائق سجل جاكوب أوندريا هدف التعادل.