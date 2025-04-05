باريس سان جرمان بطلا للدوري الفرنسي للمرة الثالثة عشرة

حافظ باريس سان جيرمان على سجله بدون هزيمة ليحصد لقبه الرابع على التوالي في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم السبت بعد فوزه 1-صفر على ضيفه أنجيه ليمنح فريق المدرب لويس إنريكي تقدما لا يمكن تعويضه في دوري الأضواء.

وبفضل هدف ديزريه دوي، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 74 نقطة قبل ست مباريات على نهاية الموسم.

ويتقدم فريق العاصمة بفارق 24 نقطة على موناكو صاحب المركز الثاني، الذي سيلعب في وقت لاحق اليوم، لكنه لن يتمكن من الوصول سوى إلى 71 نقطة في حال فوزه في كافة مبارياته المتبقية.

وهذا اللقب 13 للدوري في تاريخ باريس سان جيرمان- في رقم قياسي فرنسي، فيما حصد اللقب للمرة 11 منذ موسم 2012-2013.

وأصبح ماركينوس قائد الفريق، الذي انضم للنادي في 2013، اللاعب الوحيد في التاريخ الذي يفوز بالدوري الفرنسي عشر مرات.

وقال المدافع البرازيلي (30 عاما) لشبكة (بي.إن.سبورتس) "هذا جنون، أنا سعيد حقا. البقاء مع فريق كبير لفترة طويلة يمثل تحديا حقيقيا. ستُخلد الألقاب في التاريخ. طموحنا الفوز بكل شيء.

"يؤلمني عدم الفوز بالدوري الفرنسي، هذا حدث لي مرتين. الفريق يستحق الفوز. أصبح جزءا من هويتنا أن نقدم أقصى ما لدينا في الملعب، وامتلاك فلسفة هجومية وبذل قصارى جهدنا في كل مباراة بصرف النظر عن منافسنا. منذ طفولتي لعبت في أندية تحمل هذه الهوية".

ورغم نهاية الشوط الأول بدون أهداف، لكن باريس سان جيرمان استحوذ على الكرة تماما وأطلق 11 تسديدة نصفها تقريبا عبر البرتغالي جونسالو راموس لكن صاحب الأرض فشل في هز الشباك.

لكن بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني تقدم باريس سان جيرمان عندما أرسل خفيتشا كفاراتسخيليا المنضم للفريق في فترة الانتقالات الأخيرة في يناير كانون الثاني الماضي تمريرة عرضية داخل منطقة الست ياردات حولها دوي (19 عاما) بتسديدة مباشرة في المرمى عند القائم البعيد ليحرز خامس أهدافه بالدوري هذا الموسم.

وأجرى لويس إنريكي بعدها ثلاثة تغييرات ودفع بعثمان ديمبلي هداف الدوري ليس فقط من أجل زيادة رصيده البالغ 21 هدفا لكن أيضا ليشارك لبضع دقائق قبل مباراة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا أمام أستون فيلا.

ولم ينجح سان جيرمان في مضاعفة تقدمه نظرا لصلابة دفاع أنجيه لكن ذلك لم يوقف جماهير صاحب الأرض من الهتاف "نحن الأبطال" حتى قبل انطلاق صفارة النهاية.

وخسر لويس إنريكي مباراتين في الدوري فقط منذ توليه مسؤولية تدريب باريس سان جيرمان موسم 2023-2024، وأثبت المدرب الإسباني أن الفريق بإمكانه النجاح بدون الأسماء الكبيرة مثل كيليان مبابي الذي انتقل إلى ريال مدريد العام الماضي.

وبعد صفارة النهاية، ظهر لويس إنريكي يحتفل مع لويس كامبوس، الرجل الذي ساعده على إعادة بناء الفريق، قبل أن يمسك اللاعبون والجهاز الفني بالمدرب ويرفعوه في الهواء خلال الاحتفالات بالتتويج باللقب.