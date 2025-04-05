فالنسيا يهزم ريال مدريد في ملعبه ويهدي برشلونة فرصة الابتعاد بصدارة الدوري الإسباني

قدم فريق فالنسيا هدية ثمينة لبرشلونة، وذلك بعد تغلبه على مضيفه ريال مدريد 2/1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند 63 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف برشلونة الذي يلعب في وقت لاحق من اليوم السبت مع ضيفه ريال بيتيس ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، جاء ذلك الفوز ليرفع رصيد فالنسيا إلى 34 نقطة في المركز الخامس عشر، ليبتعد بفارق سبع نقاط عن مراكز الهبوط للدرجة الثانية.

وجاءت تلك الخسارة في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة لريال مدريد، الذي سيواجه أرسنال الإنجليزي يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وبعد أن أهدر ريال مدريد فرصة التقدم في الدقيقة 13، بعدما أضاع فينسيوس ضربة جزاء ، تقدم فالنسيا عن طريق مختار دياخبي في الدقيقة 15، قبل أن يدرك ريال مدريد التعادل عبر فينسيوس في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، سجل هوجو دورو الهدف الثاني لبنلسية.