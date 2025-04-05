ألافيس يفوز على جيرونا بهدف نظيف في الدوري الإسباني

فاز فريق ديبورتيفو ألافيس على مضيفه جيرونا 1 / صفر في المباراة ،التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين طوال مجريات الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تمكن فريق ألافيس من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 61 عن طريق كارلوس فيسنتي.

ورفع ألافيس رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع عشر، محققا انتصاره الأول بعد تعادل وخسارة، وهو الانتصار السابع للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة 14 مباراة والتعادل في تسع مباريات.

في المقابل توقف رصيد جيرونا عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر، متلقيا خسارته الثانية على التوالي والخامسة في آخر تسع مباريات بالدوري، وهي الخسارة الرابعة عشرة للفريق في الدوري بشكل عام مقابل الفوز في تسع مباريات والتعادل في سبع.