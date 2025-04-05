مباراتان في افتتاح الأسبوع 22 من دوري «الأولى»

تستأنف، مساء اليوم، مباريات دوري الدرجة الأولى، بعد توقف استمر لنحو أسبوعين، وتشهد ملاعب الهواة إقامة مباراتين؛ في الأولى يسعى الظفرة للابتعاد بصدارته.

وذلك عندما يستقبل فريق الحمرية المترنح في المراكز الأخيرة، ويخوض مدرب الظفرة الكرواتي ألين هورفات اللقاء بطموح الفوز وتعويض جمهور الفريق فقدان نقطتين خلال الجولة الماضية قبل التوقف إثر التعادل السلبي مع الجزيرة الحمراء.

وهو التعادل الذي رفع رصيد الفريق إلى 43 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن الفجيرة الوصيف، وفيما يتعلق بفريق الحمرية صاحب المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة فعنابي الهواة يتطلع إلى تحقيق النتيجة الإيجابية والعودة من منطقة الظفرة بالعلامة الكاملة للابتعاد خطوة من مناطق الهبوط، وفي مباراة ثانية يستقبل يونايتد الرابع برصيد 33 نقطة ضيفه الجزيرة الحمراء العاشر برصيد 17 نقطة.

وتعد المباراة مهمة لكل فريق، ويسعى يونايتد المتطور إلى تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة 36 والتي تقربه كثيراً من وصافة الترتيب وكان يونايتد قد حقق فوزاً مثيراً على دبا الفجيرة بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي سبقت التوقف، ولذلك فإن معنويات سماوي الهواة تبدو عالية أمام الجزيرة الحمراء الذي رفع لاعبوه شعار الفوز اليوم.

وغداً تقام 4 مواجهات تجمع، الإمارات ودبا في قمة الأسبوع، ويسعى دبا الذي استعان بمدرب العروبة السابق البرتغالي بيريرا لتعويض هزيمته ضد يونايتد على أرضية ملعبه، إذ يملك النواخذة 34 نقطة في المركز الثالث، في وقت يحتل فيه الإمارات المركز السابع برصيد 30 نقطة وخسر أمام الذيد في الجولة الماضية.

وفي مباراة ثانية يستقبل العربي بقيادة مدربه الجديد الدكتور عبدالله مسفر فريق حتا، ويحتل العربي المركز الرابع 34 نقطة مناصفة مع يونايتد، فيما يجيء حتا سادساً برصيد 31 نقطة، ولا تزال آمال الفريقين قائمة للحاق بركب المقدمة بشرط عدم التفريط في النقاط.

وفي بقية المباريات يلتقي غلف اف سي الرابع عشر بضيفه مجد في مباراة الهروب من عنق الزجاجة إذا وضعنا في الاعتبار احتلال غلف أف سي للمركز الأخير برصيد 6 نقاط ومجد الثالث عشر «قبل الأخير» برصيد 14 نقطة، وفي المباراة الرابعة والأخيرة يستضيف مصفوت بعجمان ضيفه الذيد في لقاء تحسين المراكز.