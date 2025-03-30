بعد نزوله بدقيقتين.. مرموش يقود سيتي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد

سجل المهاجم عمر مرموش هدف الفوز ليقود مانشستر سيتي لقلب تأخره بهدف إلى انتصار 2-1 على بورنموث اليوم "الأح"د ليحجز مكانه في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، في حين اضاع إرلينج هالاند ركلة جزاء قبل أن يسجل هدف التعادل.

ومع غياب هالاند عن مستواه واضطراره في النهاية إلى الخروج من الملعب بسبب إصابة في الكاحل، لجأ المدرب بيب جوارديولا لمقاعد البدلاء لإنقاذ الموقف، إذ دفع بنيكو أوريلي في مركز الظهير الأيسر ليغير مجرى المباراة قبل أن يُسجل مرموش، الذي حل بديلا لهالاند المصاب، هدف الفوز.

وكان من الممكن أن يُعطي هالاند، الذي لعب ضربة رأس مبكرة مرت بجوار المرمى، التقدم للضيوف في الدقيقة 14 عندما عوقب تايلر آدامز لاعب بورنموث، بسبب لمسة يد داخل منطقة الجزاء.

إلا أن تسديدة هالاند من ركلة الجزاء كانت ضعيفة، وتصدى لها كيبا أريزابالاجا بسهولة بعد اندفاعه باتجاه اليسار ببراعة.

وقدم حارس مرمى بورنموث أداء رائعا في الشوط الأول، ويرجع بعض الفضل في ذلك إلى اللاعب النرويجي العملاق أيضا بعد أن سدد بشكل خاطئ فوق العارضة بعد دقيقتين من إهداره لركلة الجزاء.

وبعد أداء مارس فيه الضغط بقوة لإجبار سيتي على ارتكاب الأخطاء، حقق بورنموث تقدما مستحقا بعد سبع دقائق عندما استحوذ على الكرة في نصف ملعب المنافس، وكان المهاجم إيفانيلسون جاهزا ليسددها بقوة من مسافة قريبة.

وأشرك جوارديولا اللاعب أوريلي "20 عاما" بين الشوطين، وسرعان ما هيأ الفرصة لهالاند ليسجل ويعوض اضاعة ركلة الجزاء.

فقد مرر أوريلي الكرة أمام المرمى ليسددها النرويجي بقوة في الشباك وهو عند القائم البعيد في الدقيقة 49.

وبعد ذلك بوقت قصير، تعرض هالاند لإصابة في الكاحل أنهت مشاركته في المباراة، لكن مرموش عوض غيابه، وسجل هدفا بعد أكثر من دقيقتين من دخوله ليضمن لسيتي مكانا في الدور قبل النهائي من البطولة.

وسيواجه سيتي منافسه نوتنجهام فورست في مطلع الأسبوع الذي سيبدأ يوم 26 أبريل المقبل.





