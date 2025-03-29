خورفكان يمنح جمهوره العيدية ويعبر الجزيرة

واصل خورفكان صحوته وتمكن من تحقيق الفوز الرابع تواليا في دوري ادنوك للمحترفين اثر تفوقه على ضيفه الجزيرة بهدف اللاعب الفرنسي من اصل مغربي طارق تيسودالي في الدقيقة 38 ليصل الخور برصيده الى 27 نقطة في المركز السابع و بقى الجزيرة برصيد 30 نقطة متراجعا إلى المركز الخامس ليمنح لاعبو خورفكان جمهورهم العيدية بهذا الفوز الغالي

وخلال شوط اللقاء الأول تطايرت الفرص تباعا من قبل لاعبي كل فريق وذلك بسبب تألق حماة العرين بعد تصدي احمد الحوسني لأكثر من فرصة أبرزها الكرة الثابته التي سددها محمد النني ارضية زاحفة تمكن الحوسني من إبعادها في اللحظات الاخيرة وفي المقابل نجح علي خصيف حارس الجزيرة من منع مهاجم خورفكان لورينسي من الوصول إلى شباكه بعد تعملقه في ابعاد الكرة ببراعة في الدقيقة 25، وحملت الدقيقة 38 البشرى لجمهور خورفكان بعد هجمة منظمه من منتصف الملعب بدأها اللاعب عبد الله النقبي الذي قام بتمريرها لزميله البرتغالي ايلتون المنطلق خلف المدافعين والذي بدوره مرر كره سحرية للفرنسي طارق تيسودالي الذي لم راوغ اكثر من لاعب بلعبه مشتركة ليسدد كرة ارضية زاحفة يمين الحارس خصيف والذي لايسأل عن هدف التقدم لخورفكان الذي انتهى عليه شوط المباراة الاول

و في شوط المدربين ضرب الجزيرة حصارا محكما على جهة خورفكان من اجل ادراك التعادل وقام الجهاز الفني باجراء عدة تبديلات علها تغير نتيجة المباراة لكن صحوة دفاع خورفكان بقيادة عبد الله الرفاعي أفسدت تحركات رفاق البديل عبد الله رمضان الذي كاد ان يتسبب في تسجيل هدف التعادل من الكره الثابته التي لعبها داخل منطقة الجزاء وحاول دفاع خورفكان إبعادها لكنها ارتطمت بلاعب الجزيرة إلياس كريمي محرزا هدف التعادل لكن عودة الحكم يحي الملا لتقنية الفيديو أوضحت وجود حالة تسلل لحظة تنفيذ الكرة ثابته لينتهي اللقاء بفوز خورفكان على الجزيرة بهدف دون رد .