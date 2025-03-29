التعادل يُبقي على فارق الـ 7 نقاط بين شباب الأهلي والشارقة

استمر فارق الـ 7 نقاط بين شباب الأهلي المتصدر والشارقة ثاني الترتيب بعد تعادل الفريقين بدون أهداف ضمن الجولة 19 لدوري أدنوك للمحترفين في المباراة التي اقيمت باستاد الشارقة حيث ارتفع شباب الأهلي إلى 48 نقطة والشارقة إلى 41 نقطة، وأهدر الضيوف ركلة جزاء في الشوط الاول احتسبها الحكم أحمد بلال على خالد الظنحاني في الدقيقة الثامنة بعد عرقلة سعيد عزت، تقدم لها كارتابيا ونجح عادل الحوسني في صدها ببراعة من الزاوية اليسرى.

وفي بداية الشوط الثاني أجرى كوزمين أول تبديل بدخول لوان بيريرا مكان جويلهرم فيما بدأ سوزا تبديلات شباب الاهلي في الدقيقة 59 بدخول يوري سانتوس مكان دا سيلفا وأتبعه كوزمين باديا ثان بدخول ماركوس ميلوني مكان دافيد، لم تتغير النتيجة رغم هذه التبديلات حيث نجح دفاع الفريقين وحارسي المرمى في التصدي لكل الهجمات وركز الشارقة بشكل واضح على المرتدات فيما اعتمد شباب الأهلي على المحاولات من العمق عن طريق كرتابيا والتسديد من بعيد، واصل كوزمين تبديلاته في الدقيقة 75 بدخول الحسن صالح بدلاً من محمد عبد الباسط وداركو مكان خالد الظنحاني المصاب وفي نفس الوقت أجرى سوزا تبديلين بدخول مؤنس دبور مكان ماتيوس وجاستون مكان سعيد عزت، وقبل 3 دقائق من النهاية أجرى كوزمين تبديل جديد بدخول فراس بالعربي بدلا من تعرابت وأتبعه سوزا مدرب شباب الأهلي بدخول يحي الغساني مكان كرتابيا واستمرت النتيجة على حالها حتى نهاية المباراة.