لماذا انفجر محمد صلاح بالبكاء في مباراة ليفربول وبورنموث؟

انهمرت دموع محمد صلاح وهو يستمع إلى جماهير ليفربول تغني تكريماً لديوجو جوتا بعد فوز الفريق على بورنموث في أنفيلد.

وفاز ليفربول 4-2 في المباراة الافتتاحية لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز، بفضل أهداف هوجو إيكيتيكي وكودي جاكبو وفيديريكو كييزا وصلاح، ليبدأ دفاعه عن لقبه بانتصار كبير.

توفي جوتا في حادث سيارة مع شقيقه أندريه سيلفا في إسبانيا في 3 يوليو بعد انفجار إطار سيارة يُشتبه في أنه ناجم عن عطل فني.

وقعت المأساة بعد 11 يوماً فقط من زواج جوتا، وهو أب لثلاثة أطفال ويبلغ من العمر28 عاماً، من شريكته روت كاردوسو.

كانت عائلة جوتا حاضرة في أنفيلد مساء الجمعة حيث غنى مشجعو ليفربول أغاني حماسية قبل أن يتم الوقوف دقيقة صمت بشكل لا تشوبه شائبة.

رافق أداءٌ صاخبٌ لأغنية جوتا لافتاتٌ تخليداً لذكرى المهاجم الراحل، إحداها في مدرج بورنموث، في لفتة من جماهير الفريق الزائر. وشكّل المشجعون لوحات فسيفسائيةً في مدرج كيني دالغليش ومدرج كوب، بينما أحيا ليفربول ذكرى اللاعب الراحل.

وظلت هتافات جوتا تتردد في أرجاء الملعب مع انطلاق المباراة، وارتدى جميع اللاعبين شارات سوداء، بينما ردد المشجعون نشيده "الرقم 20" الذي أصبح خالدا الآن.

وبعد ذلك، وقف صلاح أمام مدرجات "كوب" وهو يذرف دموعاً على رحيل جوتا.

وقال أرن سلوت في تصريحاته قبل المباراة: "نعلم أن هذه ستكون مناسبة عاطفية للغاية، نظراً لأنها أول مباراة في الدوري نلعبها منذ خسارة ديوجو وأندريه".