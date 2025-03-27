"نجوم" ريال مدريد في تحقيق بشأن استفزاز جماهير أتلتيكو

يواجه أربعة من لاعبي ريال مدريد الإسباني من بينهم الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور تحقيقاً من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، عقب إدعاءات بقيامهم بسلوك غير لائق خلال مواجهة أتلتيكو مدريد في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وأضح يويفا أنه عين مفتشاً تأديبياً لدراسة الإدعاءات غير المحددة في مباراة الريال وأتلتيكو، حيث تضمنت الواقعة المذكورة أيضاً اسمي أنطونيو روديجر وداني سيبايوس.

وحال فرض عقوبات من جانب يويفا، فإن اللاعب الذي سيتعرض لتلك العقوبة سيغيب عن مواجهة الريال مع أرسنال الإنجليزي في ذهاب دور الثمانية الأوروبي يوم الثامن من أبريل.

وتفوق الريال على أتلتيكو بركلات الجزاء الترجيحية عقب تعادلهما 2 /2 في مجموع لقاءي دور الستة عشر.

وسجل رودريجر ركلة الجزاء الحاسمة وقاد زملاءه في رقصة حماسية أمام جماهير أتلتيكو.



