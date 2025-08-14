المتهم في دهس جماهير "ليفربول" يواجه 24 تهمة إضافية

وجهت محكمة ليفربول كراون 24 تهمة إضافية لرجل متهم بدهس حشود من الناس خلال احتفال ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبكى بول دويل، البالغ من العمر 53 عامًا، بشدة أثناء حضور جلسة المحكمة عبر تقنية الفيديو .

وفي البداية جرى توجيه 7 اتهامات إلى بول بعد الحادث الذي وقع في شارع ووتر بوسط المدينة مساء يوم الاثنين 26 مايو.

وتتعلق ستة من الاتهامات الجديدة بأطفال، أحدهم يبلغ من العمر ستة شهور والآخر سبعة.

ولم يقدم دويل، أي دفوع خلال الجلسة التي استمرت حوالي 20 دقيقة، وقرر القاضي أندرو ميناري، تأجيل القضية إلى 4 سبتمبر، حيث من المتوقع أن يُقدم دويل دفوعه.

وتشمل التهم الجديدة 23 تهمة اعتداء وتهمة واحدة بالشجار. وأصيب 134 شخصًا في الحادث، ويعتبر دويل المتهم الرئيسي في القضية، وبحسب شرطة "ميرسيسايد" فإنه قاد سيارته صوب حشود الجماهير التي كانت في طريقها للرحيل بعد انتهاء العرض الاحتفالي لليفربول.

ووجهت المحكمة إلى دويل، المقيم في كروكستيث بليفربول، في مايو تهمتان بالإصابة العمد وتهمتان بالتسبب في أذى جسدي خطير عمدا وتهمتان بمحاولة إحداث أذى جسدي خطير عمدا، وتهمة واحدة بالقيادة المتهورة.

تتعلق تهمتا الإصابة العمد ومحاولة إحداث أذى جسدي خطير بطفلين يبلغان من العمر 11 و17 عامًا.