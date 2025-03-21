عمار النعيمي يشهد ختام «دورة عجمان» ويتوج الفائزين

شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، مساء أول من أمس، ختام منافسات النسخة الخامسة للدورة الرياضية لحكومة عجمان التي أقيمت تحت رعاية سموه ونظمتها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي.

وحضر حفل الختام الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، والشيخ راشد بن محمد بن علي النعيمي مدير عام جمعية الإحسان الخيرية، وراشد بن جبران السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، والمهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان.

كما حضر الختام أحمد الرئيسي، رئيس اللجنة المنظمة العليا، وعبدالعزيز عبدالله نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا ومدير الدورة، بالإضافة إلى عدد من مديري الدوائر والمؤسسات في حكومة عجمان ورؤساء الشركات الراعية.

وحقق فريق القيادة العامة لشرطة عجمان لقب بطولة كرة القدم بفوزه الصعب في المباراة النهائية على فريق دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بركلات الترجيح 6 - 5 بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل 0 - 0.

وتوج سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي فريق القيادة العامة لشرطة عجمان بكأس البطولة والميداليات الذهبية، كما سلم الميداليات الفضية لفريق دائرة الأراضي والتنظيم العقاري صاحب المركز الثاني.

وقام سموه، يرافقه الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي والشيخ راشد بن محمد بن علي النعيمي وراشد بن جبران السويدي، بتكريم الفائزين بالألقاب الفردية حيث حصل علي سافو من القيادة العامة لشرطة عجمان على جائزة أفضل لاعب في البطولة، ونال عمر إيت علا من هيئة النقل جائزة الهداف، وفاز فريق دائرة الميناء والجمارك بجائزة الفريق المثالي، فيما حصل دائرة الأراضي والتنظيم العقاري على 3 جوائز فردية بفوز أحمد محمد فوزي بجائزة أفضل حارس، وعدنان محمد أفضل مدرب وسالم الزعابي أفضل إداري.

تكريم

وتم تكريم حكام البطولة الحكم المونديالي فرناندو راباليني والحكم الدولي روضة المنصوري، بالإضافة إلى الحكم علي الشحي رئيس لجنة قضاة الملاعب في البطولة.

كما تم تكريم الرعاة والمساهمين في إنجاح الحدث، الشيخ راشد بن محمد بن علي النعيمي مدير عام جمعية الإحسان الخيرية الداعم التنظيمي، خليفة بن حارب المهيري المدير العام لشركة الراسخون للعقارات الراعي الماسي، عادل الهاشمي رئيس مجلس إدارة مجموعة لافيش للعطور الراعي الفضي، سعد المهري الرئيس التنفيذي لمجموعة بزنس لاين الراعي الفضي، كما تم تكريم عبدالعزيز المندوس رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في مصرف رويا المحلي الإسلامي الراعي البرونزي، أحمد الكعبي من المكتب الإعلامي لحكومة عجمان الراعي البرونزي، بالإضافة إلى الرعاة اللوجستيين جاسم العسكري المدير التنفيذي لشركة غلفا للمياه المعدنية، ثاني عبيد المطروشي من إيوان للشقق الفندقية، حسن عبدالحميد من نو وان إيفنتس، ناظم مصطفى من سي لايف.

واختتمت فعاليات بطولة الكرة الطائرة الشاطئية بفوز فريق أوشن باللقب بتغلبه على فريق برايت ستيل بنتيجة شوطين دون مقابل في المباراة النهائية، وبرز فريق أوشن على مستوى الجوائز الفردية بفوز لاعبه عبدالرحيم بجائزة أفضل لاعب في البطولة، ومدربه أمل ديف باينات بجائزة أفضل مدرب، في حين حصل دكتور ماجد أنور من برايت ستيل على جائزة أفضل إداري، ونال فريق الساحل الشرقي للعقارات جائزة أفضل فريق في البطولة.

كما اختتمت فعاليات بطولة كرة القدم للناشئين بتتويج فريق أكاديمية المجد بطلاً فئة 17 سنة، بانتصاره على أكاديمية المستقبل بسباعية نظيفة في الجولة الثالثة والأخيرة من البطولة، التي أقيمت بنظام الدوري من دور واحد ليرتفع بنقاطه إلى 9 نقاط في الصدارة، وجاء فريق أكاديمية المحترفين في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

وفاز الأكاديمية الأرجنتينية بلقب بطولة فئة 14 سنة بعدما حقق العلامة الكاملة بوصوله للنقطة التاسعة بانتصاره في الجولة الأخيرة على فريق أكاديمية المستقبل 5 - 2، وجاء فريق أكاديمية كل النجوم في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.