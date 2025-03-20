«دائرة القضاء» و«مكتب شؤون المواطنين والمجتمع» إلى نهائي كأس منصور بن زايد 2025

يلتقي، مساء اليوم الخميس، فريق دائرة القضاء في مواجهة فريق مكتب شؤون المواطنين والمجتمع، في نهائي النسخة الـ12 لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2025، وذلك على ملعب فندق قصر الإمارات بأبوظبي.

ويسدل الستار اليوم على منافسات البطولة التي انطلقت يوم 2 مارس، بمشاركة 16 فريقاً، في واحدة من أهم وأقوى بطولات كرة القدم الرمضانية في الإمارات والمنطقة.

وصعد فريق دائرة القضاء إلى نهائي البطولة للمرة الثانية على التوالي، بعدما خسر اللقب في النسخة الماضية بركلات الترجيح أمام مكتب الشؤون القانونية، ويتطلع هذه المرة إلى التتويج بالبطولة بعدما حقق فوزاً مثيراً على فريق مدارس الإمارات الوطنية برباعية مقابل ثلاثة أهداف، مساء أول من أمس، الثلاثاء، في الدور نصف النهائي.

وقاد سيباستيان تيغالي لاعب المنتخب الوطني وناديي الوحدة والنصر السابق فريق دائرة القضاء إلى المباراة النهائية بعدما ساهم في تسجيل هدفين من الأهداف الأربعة، فيما أكمل أكثم سمير وياسر عبدالقادر الرباعية، بينما سجل أهداف فريق مدارس الإمارات كل من أحمد سمير وسلطان محمد اليماحي وعيسى علي العوير.

واستعاد تيغالي في المباراة ذكريات تألقه في الكرة الإماراتية قبل إعلان اعتزاله في نهاية الموسم الماضي، إذ خطف المهاجم الدولي الإماراتي السابق الأضواء، ولعب دوراً مهماً في فوز دائرة القضاء، وتمكن من استغلال خبرته وقيادة فريقه إلى المباراة النهائية.

نجاح

وفي نصف النهائي الثاني، نجح فريق مكتب شؤون المواطنين والمجتمع في بلوغ النهائي عقب فوزه على فريق مكتب الأمين العام بهدف من دون رد أحرزه أحمد سليمان عيد في الشوط الأول، وبعدها اعتمد الفريق على التأمين الدفاعي لإغلاق منطقته وإيقاف هجمات مكتب الأمين العام الذي يقوده النجم البرازيلي إلتون خوسيه، لاعب الوصل الإماراتي السابق.

ومن المقرر أن تسبق مواجهة النهائي، مباراة لتحديد صاحب المركز الثالث والميداليات البرونزية والتي تجمع مكتب الأمين العام بمدارس الإمارات الوطنية.

ورصدت اللجنة المنظمة جوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، إضافة إلى أفضل لاعب وإداري وحارس مرمى وكذلك هداف البطولة.

من جانبه، أعرب سيباستيان تيغالي، قائد فريق دائرة القضاء، عن سعادته بالوصول إلى نهائي كأس منصور بن زايد لكرة القدم، بعدما تألق في مواجهة المربع الذهبي أمام مدارس الإمارات الوطنية.

وأكد مهاجم «الأبيض» و«أصحاب السعادة» السابق أن فريقه تمكن من التغلب على أقوى فريق بالبطولة في نصف النهائي، مشدداً على أهمية التركيز في المباراة النهائية والظهور بأفضل صورة من أجل التتويج باللقب.

وأضاف: فخور بالمشاركة في إحدى أقوى البطولات الرمضانية، التي تفوقت تنظيمياً وفنياً وجماهيرياً أيضاً، وهناك العديد من اللاعبين في الفريق الذين سبق أن خسروا نهائي النسخة الماضية، لذلك علينا الاستفادة من تجربتهم من أجل تحقيق اللقب.