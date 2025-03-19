بيمنتا: سنقاتل لتحقيق حلم الصعود إلى كأس العالم

أكد اللاعب الدولي لوكاس بيمنتا مدافع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ونادي الوحدة، الأهمية البالغة لمواجهتي إيران وكوريا الشمالية بالنسبة لـ«الأبيض» في مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

مشيراً إلى أن حظوظ المنتخب الوطني قائمة في بلوغ المونديال وتحقيق حلم الشعب الإماراتي بالعودة إلى كأس العالم بعد غياب 36 عاماً.

ويلتقي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مع إيران وكوريا الشمالية غداً والثلاثاء المقبل على التوالي، في إطار مباريات الجولتين السابعة والثامنة لمنافسات المجموعة الأولى بالمرحلة الثالثة لتصفيات المونديال، إذ يحتل منتخبنا المركز الثالث في المجموعة برصيد 10 نقاط، خلف إيران متصدرة المجموعة (16 نقطة) وأوزباكستان (13 نقطة).

وقال بيمنتا لـ«البيان»: «نعلم أننا أمام مهمة ليست سهلة وسنخوض مباراتين في غاية الصعوبة، وخصوصاً أن المواجهتين خارج ملعبنا، ولكننا ندرك جيداً المسؤولية الملقاة على عاتقنا نحن اللاعبين ورغبتنا في إسعاد الشعب الإماراتي وتحقيق حلم التأهل للمونديال».

وأضاف: «سنقاتل لتحقيق هذا الحلم، ونسعى للخروج بنتيجة إيجابية في الجولتين المقبلتين لأنهما مفتاح الاستمرار في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة، وسنلعب للفوز في كل مباراة، ولا مجال للتهاون أو الاسترخاء، ونلعب كل المباريات المتبقية في التصفيات كأنها نهائيات كؤوس».

وانضم بيمنتا لمعسكر المنتخب الوطني المرة الثانية بعدما كان ضمن قائمة «الأبيض» في بطولة «خليجي 26» الأخيرة في الكويت، ولكنه لم يشارك في المباريات بعد وداع المنتخب للبطولة من الدور الأول.

وأكمل بيمنتا المدة القانونية، ويقترب لأن يكون أحد الخيارات الأساسية في تشكيلة المدير الفني البرتغالي، باولو بينتو في المواجهات المقبلة.

حلم

وقال بيمنتا: «قلت سابقاً إن الانضمام لمنتخب الإمارات كان حلماً بالنسبة لي وأخيراً تحقق هذا الحلم، ومنذ انتهاء بطولة كأس الخليج الأخيرة وأنا أنتظر موعد مباراتي المنتخب في تصفيات المونديال للحصول على فرصة الظهور الرسمي الأول لي مع المنتخب».

مضيفاً: «لم أتمكن من اللعب في خليجي 26 ولكني على أتم الجهوزية للمشاركة وبحسب رؤية الجهاز الفني».

وأشار بيمنتا إلى أن الأبيض استفاد ووضع يده على إيجابيات وسلبيات المرحلة السابقة وبخاصة في خليجي 26، لافتاً إلى أن انضمام عناصر جديدة أول مرة إلى صفوف المنتخب الوطني يعزز من قوته ولا سيما مع لاعبين على مستوى عالٍ، ودخول لاعبين من أصحاب الإمكانات العالية إلى المجموعة.

وقال: «نتمنى العودة من إيران بنتيجة إيجابية تساعدنا وتمنحنا دفعة معنوية قبل لقاء كوريا الشمالية كذلك، ونأمل أن يحالفنا التوفيق في تحقيق هدفنا».

وتطرق بيمنتا إلى فترة التوقف الحالية للدوري وتأثيرها في فريقه الوحدة في المرحلة المقبلة، مؤكداً أنها فترة جيدة بالنسبة للفريق لتصحيح الأخطاء التي ظهرت في الفترة الماضية، مبيناً أن الفوز الأخير الذي حققه الوحدة على العين في الكلاسيكو قبل التوقف مهم للغاية ومنح الفريق دفعة معنوية لاستكمال الموسم.

وقال: «بالطبع الفوز في الكلاسيكو لا يحتاج للكلام عن أهميته لأنه ديربي خاص بين الفريقين، والفوز كان مستحقاً بعد أداء قوي، وأول مرة كسرنا عقدة عدم الفوز على العين في ملعبنا منذ 6 سنوات، إلى جانب الفوز ذهاباً وإياباً منذ 15 عاماً.

ولذلك كانت أهمية هذا الانتصار، وأمام الوحدة فترة مهمة لتعديل المسار وتصحيح الأخطاء لإنهاء الموسم بشكل قوي».

وأضاف: «لا يمكن القول إن الفوز على العين يمحي الأخطاء التي وقعنا فيها منذ بداية الموسم، هناك أخطاء بالفعل لا يمكن نسيانها، نريد فقط التركيز والبقاء ضمن فرق المقدمة للحصول على فرصة المشاركة في إحدى البطولات الخارجية في الموسم المقبل والعودة إلى دوري أبطال آسيا».