إقامة مباراة برشلونة المؤجلة مع أوساسونا في 27 مارس

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، إقامة مباراة برشلونة مع أوساسونا في دوري الدرجة الأولى الإسباني، والتي تأجلت في وقت سابق هذا الشهر بسبب وفاة طبيب النادي القطالوني كارليس مينارو جارسيا، في 27 مارس.

وكان الفريقان قد أعلنا عن تشكيلتيهما في الثامن من مارس الماضي، وتوجه اللاعبون لإجراء عمليات الإحماء قبل أن يعلن برشلونة المضيف تأجيل المباراة عبر مكبرات الصوت في الملعب.

ومن المقرر أن يحل أوساسونا ضيفاً على أتليتيك بيلباو في 28 مارس بعد يوم واحد فقط من المباراة المؤجلة. ويستضيف برشلونة، متصدر الدوري منافسه جيرونا في 30 مارس.

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن برشلونة يفكر في الطعن على قرار الاتحاد الإسباني لكرة القدم بسبب عدم تمكن رافينيا ورونالد أراوخو، المتوقع مشاركتهما مع البرازيل وأوروجواي في تصفيات كأس العالم يومي 21 و25 مارس، من اللعب في 27 مارس.