تعادل الوحدة وعجمان ودياً .. وتعافي خريبين من الإصابة

تعادل الوحدة وعجمان بنتيجة إيجابية 2 - 2 في مباراة ودية جمعتهما، مساء أول من أمس، بأكاديمية الوحدة لكرة القدم بالشهامة في أبوظبي، وذلك ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف مباريات دوري أدنوك للمحترفين عقب نهاية التوقف الدولي الحالي.

سجل ثنائية العنابي في مرمى البرتقالي فاكوندو دانييل وجيانلوكا مونيز.

وشهدت المباراة عودة السوري عمر خريبين، مهاجم وهداف الوحدة إلى المشاركة مع الفريق بعد غيابه في الفترة الماضية بسبب تعرضه لإصابة في العضلة الأمامية، إذ تماثل اللاعب للشفاء بعدما غاب عن فوز الوحدة في آخر مباراتين في الدوري قبل التوقف أمام بني ياس والعين، كما شهدت مشاركة عدد من العناصر التي لم تحصل على فرصة التواجد أساسية في الفترة الماضية مثل الحارس راشد علي وجيانلوكا مونيز والبرتغالي بيرناردو فولها.