«مكتب الشؤون الخاصة» يلحق بالمتأهلين في كأس منصور بن زايد

تأهل فريق مكتب الشؤون الخاصة إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2025 بعد فوزه على فريق مكتب البعثات الدراسية 2 - 0 في المباراة التي جرت، مساء أول من أمس، على ملعب فندق قصر الإمارات بأبوظبي، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات دور المجموعات بالمجموعة الثانية.

وأصبح مكتب الشؤون الخاصة سادس المتأهلين إلى الدور المقبل من البطولة بعدما كانت قد تأهلت فرق مدارس الإمارات الوطنية والأرشيف والمكتبة الوطنية من المجموعة الأولى، إضافة إلى مكتب الأمين العام من الثانية، وبالنسبة للمجموعة الثالثة تأهل كل من دائرة القضاء وقطاع الشؤون المالية والمشتريات، بينما تتحدد الفرق المتأهلة من المجموعة الرابعة بعد مباريات الجولة الأخيرة التي تقام اليوم الجمعة.

ودخل مكتب الشؤون الخاصة مباراته أمام مكتب البعثات الدراسية بفرصة الفوز فقط، وتمكن من تحقيق النقاط الثلاث وخطف بطاقة التأهل عن طريق ثنائية مهاجمه محمد أمين.

ولحساب ذات المجموعة، عزز فريق مكتب الأمين العام صدارته بعدما كان قد ضمن تأهله من الجولة الماضية، وذلك عقب فوزه على فريق مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء بهدف أحرزه البرازيلي إلتون خوسيه، والذي لعب في صفوف الوصل سابقاً عام 2010.

وحسم فريق مكتب الأمين العام صدارة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات، ونال مكتب الشؤون الخاصة بطاقة التأهل الثانية بعدما حل وصيفاً برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة، فيما ودع البطولة كل من مكتب البعثات الدراسية بحصوله على ثلاث نقاط فقط، ومكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء الذي تذيل المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.

قرعة ربع النهائي

وتسحب، اليوم، قرعة الدور ربع نهائي للبطولة، وذلك بعد نهاية مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات اليوم مباشرة، إذ تتنافس ثلاثة فرق على آخر بطاقتين للدور المقبل، وهي بطل النسخة الماضية فريق مكتب الشؤون القانونية ويملك في رصيده 4 نقاط، وفريق مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بنفس الرصيد، وفريق قطاع المشاريع الهندسية والفنية ولديه 3 نقاط.

وسيلاقي مكتب الشؤون القانونية قطاع المشاريع الهندسية والفنية، بينما يلعب مكتب شؤون المواطنين والمجتمع مع قطاع الخدمات المساندة الذي يخوض مباراته الأخيرة في البطولة بعدما خسر أول جولتين.

واعتمدت اللجنة المنظمة للنسخة الـ 12 من البطولة نظام القرعة للفرق المتأهلة إلى دور الثمانية ونصف النهائي أيضاً، ستقام الأدوار الإقصائية الأسبوع المقبل، إذ تلعب المباريات الأربع لدور الثمانية، مساء بعد غد الأحد، على أن تقام مباراتا نصف النهائي، يوم الثلاثاء، وسيكون النهائي ومباراة تحديد صاحب المركز الثالث، يوم الخميس المقبل.