بورنموث يفرط في تقدمه بهدفين ليتعادل 2-2 مع توتنهام في لندن

فرط بورنموث الساعي لبلوغ إحدى بطولات أوروبا في تقدمه بهدفين ليتعادل 2-2 مع توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد التفوق على مضيفه اليوم الأحد.

واستحق فريق المدرب أندوني إيراولا التقدم بهدفين لتعزيز آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما سجل ماركوس تافرنييه وإيفانيلسون هدفا في كل شوط.

وألقى السنغالي بابي ماتار سار طوق النجاة لتوتنهام بتسديدة سقطت من فوق رأس الإسباني كيبا أريزابالاجا حارس بورنموث الذي تسبب في ركلة جزاء عندما عرقل البديل سون هيونج-مين في المنطقة ليسجل الدولي الكوري الجنوبي الركلة ببراعة في الدقيقة 84.

وتقدم بورنموث، الذي سجل له جاستين كلويفرت هدفا ألغاه الحكم وسدد في القائم أيضا، مركزا واحدا ليحتل المركز الثامن برصيد 44 نقطة متأخرا بفارق أربع نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

وفي المقابل ظل توتنهام في المركز 13 برصيد 34 نقطة.

وإذا فشل بورنموث في التأهل لأول مرة لبطولات أوروبا فسينظر للأسابيع القليلة الماضية بذكريات مريرة.

وكان بورنموث قريبا من اقتحام المربع الذهبي قبل أن تكلفه هزيمتيه من ولفرهامبتون واندرارز وبرايتون آند هوف ألبيون الكثير، وكان يجب عليه الفوز على توتنهام الذي تلقى صيحات استهجان من جماهيره بين الشوطين.

وأطلق بورنموث ثماني تسديدات على المرمى أي ضعف عدد محاولات توتنهام لكنه دفع ثمن الافتقار للحسم والقوة.

وقال تافرنييه "كان ينبغي أن نستغل المزيد من الفرص لكن بعد التقدم 2-صفر، كان يتعين علينا مواصلة الأداء بقوة للنهاية لحسم المباراة. الجميع يشعر بخيبة الأمل لكن لا يمكننا أن نتوقف عند هذا الأمر كثيرا".

ويتوقف موسم توتنهام المخيب للآمال بمباراة الخميس المقبل في إياب دور الستة عشر للدوري الأوروبي على أرضه أمام ألكمار الهولندي، إذ يحتاج لتعويض خسارته 1-صفر في الذهاب.

لكنه بحاجة للأداء بشكل أفضل كثيرا مما فعل لفترات طويلة أمام بورنموث.

وقال أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام "عندما تأخرنا 2-صفر كان الموقف صعبا بعض الشيء. كانت مباراة فوضوية اليوم وأظهر اللاعبون عقلية حقيقية".

عودة روميرو

رحب توتنهام بعودة المدافع كريستيان روميرو بعد غياب دام ثلاثة شهور ومنحه بوستيكوجلو شارة القيادة لكن تمريرته السيئة بعد 30 ثانية كادت أن تهدي إيفانيلسون هدف التقدم لكن تسديدته أنقذها جويلمو فيكاريو حارس توتنهام.

وأنقذ فيكاريو فريقه مرة أخرى بعد خطأ آخر كاد أن يتسبب في هدف لبورنموث.

وسجل تافرنييه الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 42 بعد تمريرة خاطئة أخرى من أصحاب الأرض لكن هذه المرة من بيدرو بارو وصلت للمجري ميلوش كيركيز في الناحية اليسرى ليرسل تمريرة عرضية مقتنة حولها تافرنييه بتسديدة مباشرة في الزاوية البعيدة.

وبعد هجمة مرتدة في بداية الشوط الثاني هز كلويفرت الشباك بعد تمريرة عرضية من تافرنييه لكن الحكم ألغى الهدف بعد مراجعة تقنية الفيديو التي أظهرت أن أنطوان سيمنيو كان متسللا في أثناء بناء الهجمة.

وضاعف إيفانيلسون تقدم بورنموث بتسديدة رائعة من فوق رأس فيكاريو بعد تمريرة بينية ساحرة من كلويفرت في الدقيقة 65.

وسدد البديل الرائع لوكاس بريفال لاعب توتنهام في القائم قبل أن يتوغل سار من نصف الملعب ليطلق تسديدة ارتطمت في القائم الأيمن قبل أن تسكن شباك أريزابالاجا وتغير مجرى المباراة.

ورغم ذلك ظل بورنموث الطرف الأفضل لكن أريزابالاجا اندفع من مرماه ليعرقل سون داخل المنطقة ليسجل الكوري الجنوبي هدفا رائعا وبهدوء من ركلة جزاء.

وقال إيراولا "نحتاج أن نكون أكثر كفاءة وجودة لأن الفرق الكبيرة تجد طريقها للفوز. يتعين علينا أن نكون حازمين مع أنفسنا. من العار أن لا نحصل على ثلاث نقاط نستحقها".