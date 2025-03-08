بعد هدفيه في ساوثهامبتون.. محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ وتحطيم الأرقام مع ليفربول

واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة التاريخ مع فريقه ليفربول بعد تسجيله هدفين في فوز الريدز على ساوثهامبتون 3-1 اللية.

وأصبح محمد صلاح نجم ليفربول ثالث هدافي الفريق عبر التاريخ بعد إحرازه هدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 54 و88 أمام فريق ساوثهامبتون.

كما أصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يحقق 43 مساهمة في البريميرليغ خلال موسم واحد.

وأصبح مو صلاح أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف + التمريرات الحاسمة في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول44 .

ويوجد ثلاثة لاعبين فقط سجلوا 10 أهداف أو أكثر على أرضهم و10 أهداف أو أكثر خارج أرضهم في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز في ثلاث مناسبات أو أكثر: هاري كين، إيرلينج هالاند، محمد صلاح الثلاثية.

وأحرز صلاح، هدف ليفربول الثاني في مرمى ساوثهامبتون في اللقاء الذي جمع بينهما الليلة، في إطار منافسات الجولة الـ28 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليغ".

وبهذين الهدفين رفع صلاح عدد أهدافه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إلى الهدف رقم 27 في صدارة ترتيب هدافي البريميرليج وبفارق 7 أهداف عن صاحب المركز الثاني إيرلينج هالاند لاعب مان سيتي.

تقدم ساوثهامبتون بهدف في الشوط الأول سجله ويل سمولبون في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وقلب ليفربول الطاولة على منافسه في أقل من ثلاث دقائق بالشوط الثاني، حيث أدرك التعادل بهدف داروين نونيز في الدقيقة 51، وتقدم بهدف ثان سجله محمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة 54.

وعزز صلاح تفوق ليفربول بهدف ثالث سجله من ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 88.

بهذا الانتصار حقق ليفربول فوزه رقم 21 في الدوري هذا الموسم ليواصل الابتعاد بصدارة جدول الترتيب برصيد 70 نقطة، ويقترب خطوة جديدة من التتويج باللقب، حيث يتفوق بفارق 16 نقطة عن أرسنال الذي سيلاقي مانشستر يونايتد غدا في نفس الجولة، وله مباراة أخرى مؤجلة.

محمد صلاح أصبح ثالث أفضل هداف في تاريخ ليفربول:

إيان راش—346 هدفًا

روجر هانت—285 هدفًا

محمد صلاح—242 هدفًا

أكثر من ساهم في تاريخ البريميرليغ مع نادي واحد :

276 مساهمة — ???????????????????????? واين روني

271 مساهمة — غيغز

267 مساهمة — محمد صلاح

259 مساهمة — هاري كين

249 مساهمة — تيري هنري