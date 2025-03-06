أول تعليق من سلوت بعد فوز ليفربول على سان جيرمان

أقر أرني سلوت مدرب ليفربول بأن باريس سان جيرمان تفوق على فريقه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء، ورغم انتصار يفطر القلب للنادي الإنجليزي في الرمق الأخير فإن مستوى الأداء يجب أن يتحسن كثيرا في ملعب أنفيلد إيابا.

وسجل البديل هارفي إليوت هدف الفوز في الدقيقة 87 بعد 47 ثانية فقط من نزوله ليمنح الفوز 1-صفر للفريق الزائر الذي يدين بكل الفضل لحارسه أليسون بيكر لمساعدتهم على النجاة من هجوم باريس سان جيرمان الكاسح.

ويستضيف ليفربول مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل وقال سلوت إن باريس سان جيرمان لا يزال في المنافسة.

وأضاف "إذا نظرتم إلى النتيجة، ستجدون أننا خرجنا بنتيجة إيجابية جدا من المباراة لكن إذا نظرتم إلى الأداء فإننا نتحدث عن شيئين مختلفين. أعتقد أن باريس سان جيرمان سيدخل مباراة الإياب بعد أسبوع بقوة بعدما قدم أداء كبيرا".

وأضاف سلوت أن دعم الجماهير في أنفيلد سيكون محوريا أمام باريس سان جيرمان الأسبوع المقبل وكذلك بعد غد السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ساوثامبتون.

وقال "ليس لدينا عطلة شتوية في إنجلترا لذا نواصل اللعب لعدة أشهر بالفعل والفريق يحتاج بلا ريب لمساندة جماهيرنا كما فعلوا في الأشهر القليلة الماضية".

وأشاد المدرب الهولندي أيضا بلاعب الوسط الهجومي إليوت (21 عاما) والمهاجم داروين نونيز القادم من أوروجواي.

وقال سلوت "إنها لحظة كبيرة بالنسبة لإليوت... فهو يتنافس مع لاعبين نادرا ما أستبدلهم. لذا، يتعين عليه أن يفعل ذلك خلال دقائق محدودة من اللعب لكنه لم يخيب ظني.

"هارفي لم يكن السبب الوحيد وراء هذا الفوز بل كان أيضا من ساعده، داروين، الذي شارك بعد مباراتين صعبتين لكنه كان حاضرا بقوة مرة أخرى الليلة لأنه منذ اللحظة الأولى التي دخل فيها أصبحنا أكثر تهديدا للمنافس".