ميسي يقود الأرجنتين أمام أوروغواي والبرازيل في تصفيات المونديال

اختار ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، قائمة أولية من 33 لاعباً يقودها ليونيل ميسي استعداداً لخوض مباراتي أوروغواي والبرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم.

تضم القائمة الموهبة الشابة كلاوديو إتشفيري المنضم حديثاً لصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي بعد المشاركة مع الأرجنتين في بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 عاماً.

واختار سكالوني أيضاً لاعبين آخرين لم تتجاوز أعمارهم 21 عاماً، أمثال نيكولاس باز وبنجامين دومينجيز وسانتياجو كاسترو.

ويعتلي منتخب الأرجنتين قمة ترتيب جدول التصفيات اللاتينية برصيد 25 نقطة بعد مرور 12 جولة، بينما جمع منتخب أوروغواي 20 نقطة.

ويحل منتخب الأرجنتين ضيفا على أوروغواي في ملعب سينتيناريو في مونتيفيديو في 21 مارس.

وبعد أربعة أيام يستضيف أبطال كأس العالم، الغريم الأزلي البرازيل في ملعب مونومنتال في بوينس آيرس.