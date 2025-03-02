مباراتان في انطلاقة كأس منصور بن زايد لكرة القدم

تنطلق، مساء اليوم، النسخة الثانية عشرة من بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2025، التي ينظمها ديوان الرئاسة، بملاعب فندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي والذي سيحتضن جميع مباريات البطولة، بمشاركة 16 فريقاً.

ويقام الافتتاح الرسمي للبطولة، غداً، والذي يشهد على هامشه مباراة استعراضية تقام بين نجوم منتخب الإمارات أبطال «خليجي 18» بقيادة إسماعيل مطر وأبطال «خليجي 21» بقيادة عمر عبدالرحمن «عموري»، وهي المباراة التي من المتوقع أن تشهد متابعة كبيرة لما تضمه من نجوم سابقة نثرت سحرها في ملاعب الكرة الإماراتية.

ويشهد اليوم الأول للبطولة التي ستقام خلال شهر رمضان المبارك مواجهتين، في المجموعة الأولى، إذ تجمع المواجهة الأولى بين مدارس الإمارات الوطنية وفريق المركز البحري الخاص في الساعة التاسعة والنصف مساءً، في مباراة يطمح خلالها فريق مدارس الإمارات الوطنية إلى تحقيق بداية قوية والوصول إلى الأدوار النهائية بعدما ودع حامل لقب النسختين التاسعة والعاشرة البطولة في العام الماضي من مرحلة المجموعات.

في الوقت الذي يعد فيه المركز البحري الخاص من الفرق المنضمة حديثاً إلى البطولة، ويتطلع بدوره إلى بداية يعلن فيها عن نفسه كمنافس جديد. أما اللقاء الثاني سيكون بين الأرشيف والمكتبة الوطنية وفريق المركز الوطني للمناصحة في العاشرة والنصف مساءً، ومن المتوقع أن تكون مباراة مثيرة بين الفريقين بعد المستويات التي ظهرا بها في النسخة الماضية، على الرغم من أنهما ودعا البطولة حينها من مرحلة ربع النهائي.

4 مجموعات

وتشهد النسخة الـ12 مشاركة 16 فريقاً تم تقسيمها على 4 مجموعات، وتقام المواجهات بنظام دوري من دور واحد، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي.

وتضم المجموعة الأولى مدارس الإمارات الوطنية والمركز البحري الخاص والأرشيف والمكتبة الوطنية والمركز الوطني للمناصحة في المجموعة الأولى. فيما تضم المجموعة الثانية كلاً من مكتب الأمين ومكتب الشؤون الخاصة ومكتب البعثات الدراسية ومكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء، ويتواجد بالمجموعة الثالثة دائرة القضاء ومركز الإمارات للدراسات والبحوث ومكتب التدقيق والتطوير المؤسسي وقطاع الشؤون المالية والمشتريات.

أما المجموعة الرابعة فتضم مكتب الشؤون القانونية ومكتب شؤون المواطنين والمجتمع وقطاع الخدمات المساندة وقطاع المشاريع الهندسية والفنية في المجموعة الرابعة.

يذكر أن البطولة تقام برعاية تسويقية من قبل شركة طيران رويال جت وشركة مركاتور للسفر والسياحة وفندق قصر الإمارات، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية. وتستمر منافسات كأس منصور بن زايد لكرة القدم حتى 20 مارس الجاري، وتنقل المباريات عبر بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالبطولة «يوتيوب» و«إنستغرام». يذكر أن فريق مكتب الشؤون القانونية حقق لقب النسخة الماضية للبطولة بعد فوزه في النهائي على فريق دائرة القضاء بركلات الترجيح.