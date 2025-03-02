الظفرة يمهد طريق العودة لـ«الأضواء».. والفجيرة يشدد الخناق

واصل قطار الظفرة حصد النقاط ممهداً طريق العودة لدوري الأضواء بعد أن رفع رصيده إلى 39 نقطة مغرداً بصدارة دوري الدرجة الأولى في أعقاب فوزه على الذيد بهدفين دون رد، وشهدت المباريات الست التي أقيمت ضمن الجولة 19 تسجيل اللاعبين لـ18 هدفاً في وقت ظهرت فيه البطاقات الملونة 36 مرة كأعلى نسبة أوراق يتم إشهارها منذ بداية الموسم متضمنة 3 أوراق حمراء.

وضمن صراع مركز الوصافة استغل الفجيرة غياب جاره دبا عن مشهد خوض مباريات الأسبوع بسبب الراحة الإجبارية ليستعيد نغمة الانتصارات والمركز الثاني بعد الفوز على الجزيرة الحمراء في عقر الدار بهدفين مقابل هدف، وأحرز الهدفين الفرنسي العائد من الإيقاف ساندر بنبشير الذي تمكن من تسجيل هدف الفوز على طريقة مارادونا بعد أن راوغ دفاع الجزيرة الحمراء والحارس واضعاً الكرة في الشباك، ليصل الفريق برصيده إلى 36 نقطة ويتراجع دبا ثالثاً بـ35 نقطة، يليه العربي الرابع برصيد 30 نقطة، واستعاد حتا المركز الخامس بـ28 نقطة بعد الفوز على يونايتد الذي تراجع سادساً بـ27 نقطة وهو ذات الرصيد الذي يملكه الإمارات المتفوق خارج الأرض على مجد 2 - 1.

فيما يتعلق بمراكز أسفل الترتيب لاتزال الوضعية كما هي عليه باحتلال غلف اف سي للمركز الرابع عشر والأخير بست نقاط، ويأتي قبله فريق مجد برصيد 8 نقاط، وفي المركز الثاني عشر يأتي الحمرية برصيد 14 نقطة.