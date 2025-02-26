بن شرقي يقود الأهلي لفوز صعب على حرس الحدود بالدوري

قاد البديل أشرف بن شرقي فريقه الأهلي لفوز صعب على حرس الحدود بهدف يتيم، في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعد تسجيله هدفاً في الوقت بدل الضائع، اليوم الأربعاء.

ورفع الأهلي رصيده إلى 36 نقطة من 16 مباراة في الصدارة بفارق الأهداف عن بيراميدز الذي لعب مباراة أقل، بينما توقف رصيد حرس الحدود عند 22 نقطة في المركز السادس.

وسجل الوافد الجديد بن شرقي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بعد تمريرة عرضية من عمر كمال، ليسيطر المغربي على الكرة بطريقة رائعة داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة منخفضة قوية سكنت الشباك.

ورغم هيمنة الأهلي على الشوط الأول فإن هجماته المتتالية لم تشكل خطورة تذكر على مرمى صاحب الأرض المتكتل للدفاع عن مرماه.

وتحسن أداء الأهلي بشكل ملحوظ في الشوط الثاني بعد نزول بن شرقي بديلاً لحسين الشحات بعد نهاية الاستراحة.

وكاد محمود ممدوح قائد حرس الحدود أن يسجل عكس سير اللعب في الدقيقة 73 بعد مروره بشكل رائع من الناحية اليمنى وسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.







