بسبب فوضى القمة.. إيقاف سلوت مباراتين وتغريم إيفرتون وليفربول

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء إيقاف أرنه سلوت مدرب ليفربول مباراتين بسبب الأحداث التي شهدتها قمة مرسيسايد أمام إيفرتون في وقت سابق من الشهر الجاري بينما تم تغريم الناديين. وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لسلوت بعد صفارة النهاية وأقر المدرب بتهمة التصرف غير اللائق وتوجيه كلمات مسيئة للحكم ومساعده.

وتلقى المدرب أيضا غرامة قدرها 70 ألف جنيه إسترليني (88522 دولارا) بينما تلقى مساعده سيبكه هولشوف، الذي طُرد أيضا بعد صفارة النهاية، عقوبة الإيقاف لمباراتين وغرامة قدرها سبعة آلاف جنيه إسترليني.

وتم تغريم نادي إيفرتون 65 ألف جنيه إسترليني ونادي ليفربول 50 ألف جنيه إسترليني بعد أن أقر الناديان بإخفاقهما في ضمان عدم تصرف لاعبيهما بطريقة غير لائقة أو استفزازية بعد صفارة النهاية.

كما حصل البديل كيرتس جونز لاعب ليفربول ولاعب وسط إيفرتون عبد الله دوكوري على البطاقة الحمراء بعد المباراة. واندلع شجار بين لاعبي الفريقين عقب انتهاء المباراة.

وأدرك جيمس تاركوفسكي التعادل لإيفرتون في اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع مما أثار احتفالات جنونية. وغضب جونز من احتفال دوكوري أمام جماهير الفريق الزائر بعد التعادل 2-2 في آخر مباراة قمة يستضيفها ملعب جوديسون بارك في 12 فبراير شباط الماضي.

ويستضيف ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز فريق نيوكاسل يونايتد في وقت لاحق اليوم بينما يلعب إيفرتون خارج أرضه مع برنتفورد.