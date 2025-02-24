محمد صلاح يوجه رسالة قوية لمسؤولي ليفربول قبل فوات الأوان

بأدائه الاستثنائي، قدم النجم المصري محمد صلاح رسالة قوية لمسؤولي ليفربول الإنجليزي، وزاد الضغط الجماهيري عليهم من أجل الإسراع بتجديد عقده قبل فوات الاوان.

وأكد النجم المصري أنه أصبح أفضل من أي وقت مضى بعد أدائه المؤثر الذي ساهم في الفوز على مانشستر سيتي ليقترب الريدز خطوة نحو تحقيق لقب الدوري.

الأفضل على الإطلاق

وحقق صلاح هذا العام أداء أسطورياً وأرقاماً قياسية، حيث سجل صلاح ما مجموعه 40 هدفًا في المجموع هذا الموسم وسجل وصنع في 11 مباراة في المجموع، وهو أكبر عدد من اللاعبين منذ ليونيل ميسي في 2014-2015، ورغم هذا الأداء المبهر فإنه لا يزال بإمكان اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا مغادرة أنفيلد في صفقة انتقال مجانية هذا الصيف.

ولم يتمكن صلاح من الاتفاق مع النادي على صفقة جديدة، وزعم باستمرار أن هذا سيكون موسمه الأخير.

واعترف صلاح بعد مباراة مانشستر سيتي أن هذا الموسم ربما يكون الأفضل له مع ليفربول لأن الفريق يسعى الآن للفوز باللقب.

وعندما سُئل عما إذا كان "أفضل من أي وقت مضى" في مقابلة بعد المباراة مع سكاي سبورتس، قال: "لا أعرف، هذا مجرد رأي، ربما يفضل الناس مواسمي الأولى أو الآن، لكنني أفضل الآن لأن الفوز بالدوري ومساعدة اللاعبين الشباب أمر خاص".

وأضاف صلاح: "نحن بحاجة إلى لقب آخر. أنا واللاعبون الكبار في الفريق، نحتاج إلى لقب آخر."

أمر لايصدق

وعندما سُئل عن تحقيق الفوز على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد لأول مرة منذ عام 2018، أضاف صلاح: "إنه أمر لا يصدق، إنه مكان صعب للغاية للعب هنا، إنهم فريق صعب ولديهم مدرب لا يصدق، أنا سعيد في النهاية لأننا فزنا بالمباراة، إنه أمر خاص، خاصة عندما تكون في سباق اللقب، إنه أمر لا يصدق".

وعقب مباراة ليفربول والسيتي انهال المديح على النجم المصري من النقاد والجماهير رأوا أن محمد صلاح هو الأفضل في العالم حالياً بلا منازع.

وقال أحد المدونين إن صلاح ساهم في فوز ليفربول بـ 31 نقطة وبدون صلاح يصبح ليفربول في المركز الـ15.

ستة أرقام قياسية جديدة لصلاح

حقق محمد صلاح العديد من الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفضل الأداء البطولي الذي قدمه في مواجهة مانشستر سيتي.

-صلاح أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل أكثر من 40 هدفًا في موسمين مختلفين.

-أول لاعب في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا في موسم 2024/25 يشارك بشكل مباشر في 50 هدفًا في جميع المسابقات.

-سجل صلاح هدفاً وصنع آخر في 11 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وهو أكبر عدد في موسم واحد في إحدى الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا منذ ليونيل ميسي لاعب برشلونة في 2014/15.

- في موسم 2024/25 قدم المصري تمريرات حاسمة أكثر من أي لاعب آخر في ليفربول في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

-أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل ويساهم في صناعة هدفين في المباراتين ضد حامل اللقب في موسم واحد.

-أول لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل أكثر من 25 هدفًا ويقدم أكثر من 15 تمريرة حاسمة في موسم واحد.