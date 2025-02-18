موتا : يوفنتوس لن يلعب من أجل التعادل أمام أيندهوفن

قال تياجو موتا مدرب يوفنتوس إن فريقه لن يلعب من أجل التعادل مع مضيفه أيندهوفن الهولندي غدا الأربعاء رغم فوز يوفنتوس 2-1 في مباراة الذهاب بالدور الفاصل المؤهل لدور 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ووصف مباراة الغد بأنها الأكثر أهمية في الموسم.

ويخوض يوفنتوس مباراة الغد على ملعب فيليبس بمعنويات عالية بعد فوزه في مباراة الذهاب وكذلك فوزه 1-صفر على إنتر ميلان يوم الأحد الماضي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وطالب المدرب لاعبيه بالحفاظ على التركيز من أجل تحقيق انتصار جديد يحسم تأهل الفريق إلى دور 16 بالبطولة الأوروبية.

وقال موتا للصحفيين اليوم الثلاثاء "هذه هي أهم مباراة لنا في الموسم. تقدمنا خطوة أولى مهمة ولكنها ليست كافية. لا نعرف كيفية اللعب من أجل التعادل، وإنما ندخل إلى أرض الملعب من أجل الفوز.

"في كرة القدم، عليك الاستعداد للقيام بأي شيء والتفكير في أي شيء. من المهم أن نستخدم عقولنا بشكل جيد.

"علينا أن نأمل في أن يكون فريقنا في أفضل حالاته على كافة الأصعدة. نريد أن نبذل قصارى جهدنا لنستحق مكانا في الدور التالي".

وحقق يوفنتوس انتصارين أمام أيندهوفن هذا الموسم، إذ تغلب عليه 3-1 في أولى مبارياته بدوري الأبطال في سبتمبر أيلول الماضي.

لكن موتا اعترف بأن مواجهة الفريق الهولندي على ملعبه تشكل تحديا أكبر، إذ لم يخسر على أرضه منذ نوفمبر تشرين الثاني 2022.

وقال موتا "علينا أن نضغط عليهم بقوة لأننا إذا تركنا مساحات أمامهم فإنهم يلعبون بشكل جيد للغاية.هم معتادون على الهجوم بعدد كبير من اللاعبين. علينا استخدام الكرة بشكل جيد وبكثافة لخلق فرص التهديف واستغلالها".