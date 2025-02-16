نيس بعشرة لاعبين يفوز على لوهافر في الدوري الفرنسي

تغلب نيس على مضيفه لوهافر بنتيجة 3 / 1 ضمن منافسات الجولة 22 بالدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم الأحد.

وتقدم نيس بهدفين أحرزهما جايتان لابورد وإتيان كينكوي لاعب لوهافر بالخطأ في مرماه بالدقيقتين 16 و18، وقلص ياسين قشطة الفارق بهدف وحيد لفريق لوهافر في الدقيقة 28.

وأكمل نيس اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد سفيان ديوب في الدقيقة 94.

ورغم النقص العددي، فإن ملفين بارد سجل الهدف الثالث لفريق نيس في الدقيقة 91.

ورفع نيس رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد لوهافر عند 17 نقطة في المركز السابع عشر.

وفي نفس التوقيت، فاز ستراسبورج خارج ملعبه على لانس بهدفين سجلهما ديلاني باكوا وإيمانويل إميجا في الدقيقتين 81 و96.

واستغل ستراسبورج النقص العددي في صفوف منافسه بعد طرد ديفر ماتشادو في الدقيقة 72.

ورفع ستراسبورج رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع، متفوقا بفارق الأهداف عن لانس صاحب المركز الثامن.

وفاز أنجيه على مضيفه ريمس بهدف وحيد سجله فريد الملالي في الدقيقة 45+1.

وقفز آنجيه بهذا الفوز للمركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة، بينما تراجع ريمس للمركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة.