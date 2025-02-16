حظر غير مسبوق .. كيم جونج يمنع بث مباريات ثلاثة فرق بالدوري الإنجليزي

اتخذ زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قراراً مثيراً للجدل بحظر بث مباريات ثلاثة فرق من الدوري الإنجليزي الممتاز في كوريا الشمالية بسبب وجود لاعبين من كوريا الجنوبية في صفوفها.

والفرق المحظورة هي توتنهام هوتسبير، وولفرهامبتون، وبرينتفورد، حيث يلعب سون هيونج مين، وهوانج هي تشان، وكيم جي سو على التوالي.

هذا القرار غير المسبوق يأتي في ظل التوترات المستمرة بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، ومن المفارقات أن هذا الحظر سيمنع كيم جونج أون نفسه من مشاهدة فريقه المفضل، مانشستر يونايتد، عندما يواجه توتنهام.

وكشفت صحيفة "ذا صن" الانجليزية أن كيم جونغ أون قرر عدم بث أي مباريات للفرق التي يدافع عن ألوانها لاعبين يحملون جنسية الجارة كوريا الجنوبية نظرا للعداوة الشديدة بين البلدين.

ويشمل قرار الحظر بث مباريات فريق توتنهام هوتسبير بسبب دفاع النجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون عن ألوانه.

وامتدت عملية الحظر إلى لاعبي كوريا الجنوبية الآخرين في الدوري الإنجليزي وهما هوانغ هي تشان مهاجم نادي ولفرهامبتون والمدافع كيم جيم سو لاعب برينتفورد.

ويحل فريق ولفرهامبتون ضيفا على فريق ليفربول اليوم الأحد، على ملعب "أنفيلد"، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ25 من البريميرليغ.

وذكرت أن قرار الحظر سيحرم الرئيس الكوري من مشاهدة فريقه المفضل بالدوري الإنجليزي (مانشستر يونايتد) عندما يحل ضيفا على توتنهام مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.