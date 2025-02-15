أتالانتا يسقط في فخ التعادل السلبي مع كالياري بالدوري الإيطالي

سقط أتالانتا في فخ التعادل السلبي مع ضيفه كالياري، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ولم ينجح أتالانتا في تحقيق الفوز، وتعادل للمرة الثانية في آخر أربع مباريات، كما أنه فشل في تعويض جماهيره عن الخسارة التي تلقاها أمام كلوب بروج البلجيكي 1/2 في ذهاب ملحق دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث، بفارق ثلاث نقاط خلف إنتر ميلان الذي يلعب غدا في نفس الجولة مع يوفنتوس.

ويبتعد أتالانتا بفارق أربع نقاط خلف نابولي المتصدر، والذي يلعب في وقت لاحق من اليوم السبت مع لاتسيو.

على الجانب الآخر، رفع كالياري رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث عشر.