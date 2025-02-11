شرودر وإيسايلا يقنعان بالنقطة.. وبني ياس يكرس عقدة النصر في الشامخة

أبدى مدربا النصر وبني ياس، الألماني ألفريد شرودر، والروماني دانييل إيسايلا، رضاهما عن نتيجة التعادل التي آلت إليها المواجهة التي جمعتهما، مساء أول من أمس، في ختام الجولة الـ15 من دوري أدنوك للمحترفين، ليتراجع النصر للمركز الرابع بـ26 نقطة، ويتقدم بني ياس مركزاً نحو العاشر بـ16 نقطة.

وكرس بني ياس عقدته للنصر في ملعب «السماوي» بالشامخة، حيث لم يستطع «العميد» تسجيل الفوز على بني ياس في ملعبه في الدوري منذ 9 سنوات، وذلك على الرغم من تفوق النصر في المواجهات التاريخية مع بني ياس، إذ كان آخر فوز حققه «العميد» في الشامخة في ديسمبر 2016 في مباراة الدور الأول من موسم 2016 - 2017 حينما فاز بثلاثية نظيفة.

عقلية

وقال شرودر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: أعتقد بأن النتيجة مرضية بالنسبة لنا، الفريقان قدما مباراة تكتيكية، في بعض الفترات كنا الطرف الأفضل، وفي بعض آخر بني ياس، كنا نعلم قوة المنافس وخصوصاً إذا حصل على المساحات، ولذلك اعتمدنا على تضييق المساحات أمامهم.

وأعرب شرودر، عن رضاه عن العقلية التي أظهرها اللاعبون ورغبتهم في القتال حتى الدقيقة الأخيرة، والإصرار على عدم تلقي أي هدف، إلى جانب العديد من الفرص التي سنحت لنا ولكن لم نتمكن من ترجمتها إلى أهداف.

وأضاف، إن النصر حاول استغلال التراجع البدني للاعبي بني ياس في الشوط الثاني، واندفعنا للهجوم ولكننا واجهنا صعوبة كبيرة في اختراق دفاعهم القوي، وخصوصاً أن بني ياس لم يستقبل أي هدف في آخر 4 مباريات.

وفي رده على سؤال عن تذبذب نتائج النصر في الدوري، قال شرودر: معجب بتلك النظرة الإيجابية التي ينظر بها إلينا في الفريق، ولكن الفريق تحسن كثيراً، وهدفنا الأساسي أن نبقى مع الستة الكبار في الدوري وأن نقدم كرة قدم جيدة.

قرارات صائبة

وشدد دانييل إيسايلا مدرب بني ياس على أن فريقه حقق إيجابيات عدة في الفترة الأخيرة، أبرزها الحفاظ على نظافة شباكه المباراة الرابعة على التوالي، وكان في إمكانه الفوز على النصر ولكن الفريق افتقد اللمسة الأخيرة والقرار الصائب من اللاعبين أمام المرمى.

وقال: ظهرنا بوجهين مختلفين، فقد تحكمنا في مجريات الشوط الأول وصنعنا الكثير من الفرص والمواقف السانحة للتسجيل، ولكن التمرير واتخاذ القرار الخطأ في اللحظات الأخيرة حرمنا ترجمة تلك الأفضلية الهجومية، وفي الشوط الثاني استطاع السيطرة على أجزاء من الشوط ولكني لا أتذكر أي فرص حقيقية للمنافس، نعم النقطة جيدة ولكني أشعر بأننا خسرنا نقطتين.

وأشار إيسايلا إلى أن الفريق عانى في الشوط الثاني التراجع البدني، إلى جانب التبديلات الاضطرارية بعد تغيير خميس صالح إسماعيل بين الشوطين لتعرضه للإصابة، ومعاناة لازار ماركوفيتش بسبب تعرضه لوعكة صحية قبل المباراة، لافتاً إلى أنه سيحاول البحث عن أسباب التراجع البدني وعلاجها في المرحلة المقبلة.

وعن ضعف الفريق هجومياً، إذ يعد ثاني أضعف خط هجوم في الدوري، قال: من المهم أننا استطعنا حل المشكلة الرئيسة في الدفاع بعدما استقبلنا أكثر من 28 هدفاً في الفترة السابقة، أما الناحية الهجومية فسنحاول التركيز على الفاعلية وخصوصاً أن الفريق يصنع الفرص.

وأكد إيسايلا أنه لا يوجد جديد في ما يخص تعاقدات بني ياس في الميركاتو الشتوي بعد مناقشة إدارة النادي، وذلك رداً على عدم إبرام «السماوي» أي تعاقدات في الانتقالات الحالية.