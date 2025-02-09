انسحاب أضنة سبور بسبب ركلة جزاء.. جالطة سراي يعتلي قمة الدوري التركي بفوز اعتباري

انفرد فريق جالطة سراي بقمة الدوري التركي لكرة القدم، بعد فوز اعتباري على ضيفه أضنة ديميرسبور، ضمن منافسات الجولة 23 من المسابقة، اليوم الأحد.

وتقدم جالطة سراي بهدف سجله ألفارو موراتا بعد مرور 12 دقيقة من ركلة جزاء، ليسجل المهاجم الإسباني هدفه الأول مع الفريق التركي بعد الانضمام إليه قادما من ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الشتوية.

ولكن لاعبي أضنة ديميرسبور انسحبوا من ملعب المباراة اعتراضا على احتساب ركلة جزاء أخرى لصالح المهاجم البلجيكي درايس ميرتنز.

وأشار جالطة سراي عبر موقعه الرسمي الإلكتروني على شبكة الإنترنت إلى فوز الفريق اعتباريا بعد قرار الحكم بإيقاف المباراة لانسحاب المنافس.

وأضاف أن الفريق سيلاقي في المباراة القادمة ألكمار الهولندي في الملحق المؤهل لدور الـ16 في الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ورفع جالطة سراي رصيده إلى 57 نقطة في قمة جدول الترتيب، خلفه فنربخشة 54 نقطة في المركز الثاني، بينما يتذيل أضنة ديميرسبور الترتيب برصيد 5 نقاط في المركز التاسع عشر.

وفي مواجهة أخرى، تعادل أنطاليا سبور مع ضيفه إسطنبول باشاك شهير بدون أهداف.

بهذا التعادل بقى باشاك شهير في المركز السابع برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد أنطاليا سبور في المركز 13 برصيد 26 نقطة.