نيوكاسل يتأهل بشق الأنفس على حساب برمنجهام سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

فاز نيوكاسل يونايتد بصعوبة بالغة على مضيفه برمنجهام سيتي بنتيجة 3 / 2 ليتأهل لدور الـ16 في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت.

تقدم برمنجهام بهدف مبكر للغاية سجله إيثان ليرد بعد مرور 40 ثانية فقط.

وقلب نيوكاسل الطاولة على منافسه بهدفين أحرزهما جو ويلوك وكالوم ويلسون في الدقيقتين 21 و26.

لكن أصحاب الأرض هزوا الشباك مجددا بهدف توموكي إيواتا في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2 / 2.

وفي الأمتار الأخيرة من الشوط الثاني، سجل ويلوك الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 82 ليمنح نيوكاسل بطاقة التأهل بعد مباراة امتد ما يقرب من 15 دقيقة وقت بدل ضائع.

وصعد نيوكاسل يونايتد لهذه المرحلة للمرة الثالثة فقط في آخر 19 موسما.

ولكن نيوكاسل يونايتد تماسك جيدا في الشوط الثاني، وانتزع بطاقة

وفي مواجهات أخرى، تأهل كارديف سيتي بالفوز على مضيفه ستوك سيتي بنتيجة 4 / 2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الشوطين الأصلي والإضافي بالتعادل 3 / 3.

وبنفس السيناريو، تأهل بريستون نورث إند بالفوز على ضيفه وويكومب واندررز بنتيجة 4 / 2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.