أرقام غير مسبوقة في مباراة العروبة والجزيرة

شهدت مباراة العروبة والجزيرة في الجولة الـ 15 أرقاماً غير مسبوقة ربما تحدث للمرة الأولى خلال النسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين، وتمثلت أولى الأرقام القياسية في تسجيل اللاعبين 9 أهداف خلال مباراة واحدة، وهو ما يحدث للمرة الأولى في الدوري إلى جانب تقارب توقيت تسجيل الأهداف التي حدثت في شوط اللقاء الثاني، حيث تم تسجيل 6 أهداف من جانب الفريقين خلال 20 دقيقة بواقع هدف كل 3 دقائق ونصف، كما قدم الوافدون الجدد في نادي العروبة أوراق اعتمادهم رسمياً بعد أن سجل 3 لاعبين من العروبة 3 أهداف من أهداف فريقهم الأربعة، حيث تمكن النيجيري فيف أوتابور، وويتنيس كمبو، وعلي عيد من تسجيل ثلاثية من الأهداف الأربعة للعروبة، في المقابل أظهر النجم الفرنسي في صفوف الجزيرة نبيل فقير إمكاناته، وقاد فخر أبوظبي إلى تحقيق الفوز بإحرازه لهدفين كل هدف روعة عن الآخر إلى جانب تمريراته الساحرة التي أهداها لزملائه اللاعبين.

وقال المغربي حسين عموتة مدرب الجزيرة: أعتقد أن المباراة لم تكن سهلة ، يجب أن نعمل أكثر خلال الفترة المقبلة على تطوير المنظومة الدفاعية واستغلال الأسبوعين المقبلين بترميم خط الدفاع. من جهته، أشاد أندريا جاسمينز مدرب العروبة، بعودة الروح لفريقه رغم الهزيمة، لافتاً إلى أن فريقه لا يستحق الهزيمة مقارنة بالأداء الذي قدمه ، وقال: أعتقد أن التعادل كان سيكون عادلاً لو حدث.