ماذا قال مدرب توتنهام بعد الهزيمة الساحقة أمام ليفربول ؟

قال أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام هوتسبير العام الماضي إنه يفوز دائما ببطولة في موسمه الثاني مع أي فريق، لكن ليفربول جعل هذا التصريح يبدو فارغا بعدما ألحق بتوتنهام هزيمة ثقيلة في إياب قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم أمس الخميس.

وبعد فوزه 1-صفر في مباراة الذهاب، تعرض توتنهام لهزيمة ساحقة 4-صفر على ملعب أنفيلد ليخرج من البطولة بخسارته 4-1 في مجموع المباراتين دون أي يسدد ولو مرة واحدة على المرمى في لقاء الإياب.

ولا يزال توتنهام في المنافسة على لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي، وسيحاول المدرب الأسترالي الحفاظ على السجل الذي سلط الضوء عليه بعد خسارة مؤلمة على ملعبه أمام أرسنال في سبتمبر الماضي، لكن اللقبين سيشكلان تحديا كبيرا لفريق يعاني من قائمة إصابات طويلة.

ولن يكون أمام توتنهام، الذي لم يحقق سوى لقب واحد في هذا القرن وهو كأس الرابطة عام 2008، وقت للراحة إذ يحل ضيفا على أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي بعد غد الأحد.

وقال بوستيكوجلو الذي تولى تدريب توتنهام في 2023 لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "أهدرنا فرصة جيدة (للتأهل إلى النهائي) ولا يمكننا تجاهل ذلك. كنا في وضع جيد للوصول إلى النهائي".

وكان ليفربول لا يرحم وقدم أداء مثاليا ليتأهل حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز للبطولة (10 مرات) إلى النهائي للمرة 15 والثالثة في آخر أربع سنوات.

ووجه مدافع ليفربول السابق جيمي كاراجر، الذي يعمل الآن محللا في قناة سكاي سبورتس، انتقادات لاذعة لأداء توتنهام.

وقال "لم يكن هناك شك في ذلك قبل المباراة. إنه توتنهام، متى فاز توتنهام في مباراة كبيرة؟ متى ذهب توتنهام إلى أي مكان وفاجأك وفاز ضد كل التوقعات؟.

"كانت التوقعات تصب في مصلحة ليفربول بشكل كبير. فهو يلعب على أرضه في أنفيلد، وهو الفريق الأفضل في البلاد وربما في أوروبا في الوقت الحالي.

"لا يتعلق الأمر بفريق توتنهام الحالي فقط. هذا الفريق لا يمكنه تحقيق المفاجأة أبدا ولا يقوم بأشياء خارجة عن المألوف".

واعترف بوستيكوجلو، الذي يحتل فريقه المركز 14 في الدوري الإنجليزي الممتاز، أن الليلة كانت صعبة.

وقال "كان بإمكاننا القيام بعمل أفضل مع أول هدفين، لكن في النهاية كان الأمر المهم حقا هو أننا لم نلعب أبدا بأسلوبنا وقوتنا.

"بشكل عام، لم نبدأ المباراة بشكل جيد وكنا سلبيين للغاية وسمحنا لليفربول بالدخول في أجواء المباراة".

وفاز بوستيكوجلو بلقب الدوري الأسترالي مع ساوث ميلبورن وبرزبين رور في موسمه الثاني، كما فاز بالدوري الياباني مع يوكوهاما إف مارينوس. كما فاز بكأس آسيا مع أستراليا ولقبين في الدوري الاسكتلندي مع سيلتيك.