كريستال بالاس يصعق مانشستر يونايتد بثنائية ماتيتا في الدوري الإنجليزي

حقق فريق كريستال بالاس فوزا ثمينا خارج ملعبه وأسقط مانشستر يونايتد بنتيجة 2 / صفر، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد.

وسجل الهدفين، جان فيليب ماتيتا في الدقيقتين 64 و89 من المباراة، التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد.

وخذل مانشستر يونايتد جماهيره ليتجمد رصيده عند 29 نقطة ويتراجع للمركز الثالث عشر، بعدما تلقى خسارته الحادية عشرة في الدوري هذا الموسم.

أما كريستال بالاس، فقد ارتقى للمركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة، بعدما حقق فوزه السابع هذا الموسم.

ويستعد مانشستر يونايتد لاختبار صعب في الجولة القادمة، عندما يحل ضيفا على توتنهام هوتسبير يوم الأحد المقبل، أما كريستال بالاس ، فسوف يلعب على أرضه أمام إيفرتون.