الظفرة والعربي يتعادلان.. ولقب«بطل شتاء الهواة» مؤجل

حسم التعادل السلبي مباراة قمة الجولة الـ 15 من دوري الدرجة الأولى «الهواة»، والتي جمعت الظفرة وضيفه العربي ليرفع الفريقان رصيدهما إلى 27 نقطة في الصدارة ويتأجل لقب «بطل شتاء دوري الهواة»، حتى مباراة الأحد المقبل في المباراة المهمة التي تجمع الفجيرة الثالث برصيد 26 نقطة ومجد الثالث عشر بثماني نقاط، وإذا حقق الفجيرة الفوز أو التعادل يتوج باللقب، وفي حال الهزيمة يذهب اللقب المعنوي إلى فريق العربي.

وفي لقاء آخر، حقق حتا الفوز على غلف يونايتد بثلاثية نظيفة، أحرزها مارسيلو وجودنيوس وروبسون، في الدقائق 33، 39، 89، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع، وظل الخاسر برصيد 10 نقاط في المركز الثاني عشر، كما حقق يونايتد فوزاً على مصفوت بهدف كوينسي بروميس في الدقيقة 86، ليصل يونايتد برصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس، وبقى مصفوت برصيد 14 نقطة في المركز التاسع.

وفي مباريات اليوم، يرحل دبا الفجيرة لملعب الجزيرة الحمراء، في مباراة مهمة لـ «النواخذة» صاحب الـ 22 نقطة والساعي لتعويض خسارته في الجولة قبل الماضية ضد الذيد الذي يلاقي جاره الحمرية في نفس الجولة.