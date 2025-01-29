اندلاع حريق قبل مباراة سيتي و بروج في دوري أبطال أوروبا

تم إخلاء منطقة بعدما اندلع حريق في كشك لبيع المنتجات خارج أسوار ملعب الاتحاد قبل وقت قصير من مباراة مانشستر سيتي ضد كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم "الأربعاء".

واندلع الحريق بالقرب من مكان دخول فريق مانشستر سيتي إلى الملعب وذلك أثناء تجمع الجماهير في المنطقة لحضور عرض ترفيهي قبل المباراة، تضمن مقابلات على المسرح مع اللاعبين الجدد عمر مرموش وفيتور ريس وعبد القادر خوسانوف.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الحريق اندلع أثناء تواجد ريبيكا كناك وأيمو أوياما لاعبتي فريق مانشستر سيتي لكرة القدم النسائية على المسرح.

وتم تعليق الحدث الترفيهي بعدما امتدت النيران إلى المدرج، وأبعد المنظمون وأفراد الأمن، الجماهير الحاضرة قبل وصول سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.

ولم يتحدد بعد إمكانية تأثير هذا الحريق على موعد انطلاق المباراة، رغم أن قوات الإطفاء وصلت سريعا في غضون دقائق إلى موقع الحادث وتمت السيطرة تماما على الحريق.

وقبل حوالي ساعة ونصف من موعد المباراة، تم الإعلان عن فتح بوابات الملعب أمام دخول الجماهير، ولكن تبقى هناك ثلاثة بوابات مغلقة بالقرب من موقع الحريق.

وقال مانشستر سيتي في بيان رسمي "نؤكد اندلاع حريق في أحد أكشاك البضائع الخارجية، الواقعة بالقرب من مدخل مدرج كولين بيل الغربي".

وأضاف البيان أنه تم إخماد الحريق، وتتواجد قوات الطوارئ في موقع الحادث بالوقت الحالي.

وأشار "لقد قررنا إلغاء جميع فقرات الحدث الترفيهي لتقديم لاعبينا الجدد، وكذلك إلغاء كافة الإجراءات الخاصة باستقبال حافلة الفريق قبل الدخول إلى الملعب، لأن سلامة الحاضرين تبقى أولويتنا".







