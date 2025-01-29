قمة «الهواة» بين 3 أندية.. ولقب الشتاء مؤجل مؤقتاً

اشتعلت قمة ترتيب دوري الدرجة الأولى «الهواة» بين 3 أندية، الفجيرة والعربي والظفرة، والتي تملك رصيد 26 نقطة قبل مواجهات الجولة قبل الأخيرة من مرحلة الذهاب السبت المقبل، وكان كل من الفجيرة والظفرة قد لحقا بالعربي الذي كان متربعاً على الصدارة إلى ما قبل انطلاقة مباريات الجولة الـ14، ولكن فوز الفجيرة والظفرة جعل وضع العربي صعباً ليأتي التفوق للفجيرة الذي رفع رصيده إلى 26 نقطة وهو رصيد العربي والظفرة نفسه، ولكن الفجيرة يتفوق بفارق الأهداف في انتظار الجولة المقبلة الأخيرة في مرحلة الذهاب والتي ستكشف عن هوية «بطل الشتاء» المعنوي بين الأندية الثلاثة، وسيواجه الظفرة فريق العربي في وقت يلتقي فيه الفجيرة مجد صاحب المركز قبل الأخير.

شهدت مباريات الجولة 14 تسجيل اللاعبين 20 هدفاً وإشهار الحكام 30 بطاقة ملونة منها حمراوان من نصيب لاعبي فريق غلف اف سي الخاسر بنتيجة كبيرة أمام الفجيرة 1 - 5 ليبقى في مركزه الأخير برصيد 6 نقاط، في وقت فاز فيه الظفرة على مصفوت بنتيجة 2 - 1، ليتراجع مصفوت إلى المركز التاسع برصيد 14 نقطة، وبالنتيجة نفسها حقق غلف يونايتد فوزه الثاني على التوالي على مجد ليبتعد خطوة عن منطقة الهبوط بعد أن رفع رصيده إلى 10 نقاط، وتراجع مجد للمركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط لتكون المنافسة مشتعلة أيضاً في قاع الترتيب، كما سيطرت التعادلات على نتائج اليوم الثاني من هذه الجولة بعد أن فشل الإمارات في تقدمه مرتين على يونايتد ليخسر نقطتين مهمتين في المباراة الأولى للمدرب الوطني بدر طبيب، ووقع حتا في فخ التعادل 2-2 أمام ضيفه الحمرية ليخسر نقطتين كان في حاجة ماسة لهما رافعاً رصيده إلى 22 متقدماً نحو المركز الرابع وهو رصيد دبا الفجيرة نفسه الذي تراجع خامساً، وانتهت مواجهة الذيد والجزيرة الحمراء بتعادل سلبي على مستوى النتيجة والأداء ليكسب كل فريق نقطة خاسرة.

اعتلى الفرنسي من أصل مغربي ساندر بنبشير لاعب الفجيرة صدارة الهدافين برصيد 11 هدفاً بعد أن أحرز ثلاثة أهداف «هاتريك» من أهداف فريقه الخمسة في مرمى غلف اف سي، يليه لاعب العربي محمد ديوب وديغو داسيلفا محترف النواخذة بتسعة أهداف. تقام مباريات ختام ذهاب دوري الأولى يومي السبت والأحد المقبلين إذ يستقبل الظفرة في ملعبه فريق العربي في مباراة فك الارتباط، ويلاقي حتا فريق غلف يونايتد، ويرحل مصفوت لملعب يونايتد، ويوم الأحد أيضاً تقام 3 مواجهات يلتقي الفجيرة ضيفه مجد، ويرحل دبا الفجيرة لملعب الجزيرة الحمراء، والحمرية يستضيف الذيد.